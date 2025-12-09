Увольнение без правил, путаница с договорами: как в Украине срочно переписывают Трудовой кодекс

Кодекс законов о труде застрял в прошлом веке

Украинцы будут работать по новым правилам — коалиция в парламенте договорилась о запуске масштабной реформы трудовых отношений. Речь идет о разработке совершенно нового Трудового кодекса, который должен перевернуть подходы к работе работодателей и наемных работников. Документ обещают построить на рыночных началах, где государство будет меньше вмешиваться в отношения бизнеса и людей, но будет реально защищать права работающих.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что правительство уже подготовило текст кодекса и вскоре внесет его на рассмотрение народных депутатов. "Телеграф" же выяснил, почему действующие правила трудовых отношений следует менять и что именно заставило власти переписать документ, регулирующий работу миллионов украинцев.

Советское наследие: как Украина 53 года живет по правилам СССР

Кодекс законов о труде, согласно которому сегодня работает вся страна, появился еще в 1971 году. Тогда Украина была частью Советского Союза, а экономика строилась на других принципах — плановой системе, государственной собственности и жесткого контроля над каждым предприятием. Конечно, за более чем полвека в документ вносили изменения и дополнения, пытались латать самые большие дыры. Но суть осталась прежней — советский нормативный акт, регулирующий реалии рыночной экономики XXI века.

Юрист и адвокат по вопросам трудового, корпоративного и административного права Иванна Ковальчук объясняет ключевые проблемы действующего кодекса. По ее словам, документ просто не поспевает за современной жизнью и создает множество конфликтов между работниками, работодателями и государственными органами.

Юристка, адвокат Иванна Ковальчук

Гражданско-правовые договоры против трудовых — почему система больше не работает

Один из самых больших пробелов действующего кодекса — полная непонятность гражданско-правовым соглашениям. В Украине очень многие работают именно по таким договорам, а не по классическим трудовым. Но КЗоТ по состоянию на сегодняшний день вообще не раскрывает, чем отличается гражданско-правовой договор от трудового и в каких случаях можно использовать каждый из них, объясняет юрист.

При этом в кодексе есть ответственность за замену трудовых отношений гражданскоправовыми. Выходит почти абсурдная ситуация — наказание предусмотрено, а четкого понимания, что именно запрещено, нет. Поэтому работодатели и Государственная служба Украины по вопросам трудапостоянно спорят. Бизнес пытается оформить человека по гражданско-правовому соглашению, а Гоструда говорит, что это нарушение и нужно заключать трудовой договор. Кто прав — непонятно, потому что в законе нет четких критериев.

Увольнение без правил: как размытые формулировки кодекса оставляют людей без работы

Еще одна проблема, которую выделяет Иванна Ковальчук, — недостаточно четко прописаны процедуры увольнения работников. Когда закон не имеет конкретных шагов, которые должен сделать работодатель, чтобы легально расторгнуть трудовой договор, это открывает пространство для злоупотреблений. Люди теряют работу без законных оснований, а доказать свою правоту в суде становится сложно.

Размытые формулировки дают работодателям возможность манипулировать правилами. Кто-то увольняет работника, ссылаясь на одну норму кодекса, кто-то на другую, и в итоге возникает множество судебных споров. Работник считает, что его лишили работы незаконно, работодатель доказывает, что все сделал правильно. А суды принимают разные решения в подобных ситуациях, потому что сам закон разрешает разную трактовку.

О реальном случае из своей судебной практики рассказал адвокат Виталий Сидоров.

Адвокат Виталий Сидоров

Татьяну Яцулу, проработавшую в Главном управлении Пенсионного фонда 17 лет, уволили во время войны под видом "оптимизации". У женщины несовершеннолетний ребенок, но это не помешало руководству лишить ее работы.

Тернопольский окружной административный суд 11 ноября 2025 признал увольнение незаконным и восстановил Татьяну в должности. Суд выяснил, что работодатель нарушил процедуру — не предупредил за 30 дней, не учел преимущественное право на оставление на работе, не предложил существовавшие в системе вакантные должности. Должность женщины фактически была передана другому работнику, а "оптимизация" оказалась прикрытием для кадрового решения.

Адвокат Виталий Сидоров, представлявший интересы Татьяны, отмечает, что Пенсионный фонд не провел сравнительный анализ работников и не объяснил, почему сократили именно этот пост. Суд обязал выплатить средний заработок женщине за время вынужденного прогула, а 13 ноября ее фактически допустили к работе. Но сколько людей не дошли до суда или проиграли из-за того, что закон не дает четких инструкций, неизвестно.

Новый Трудовой кодекс должен исправить эти недостатки – прописать четкие правила для гражданско-правовых договоров, понятные процедуры увольнения и сделать трудовые отношения прозрачными как для работников, так и для бизнеса. Удастся ли это сделать, покажет обсуждение документа в парламенте.

