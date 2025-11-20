Понаедут непальцы и турки? Нардеп выступил против массовой миграции и назвал главную проблему рынка труда

Народный избранник рассказал о том, почему увеличение количества иностранцев на рынке труда невыгодно государству и как отдельные представители ТЦК влияют на рынок труда

За девять месяцев 2025 года в Украине было оформлено 6700 разрешений на работу для иностранных граждан. Кадровый дефицит, вызванный войной и оттоком кадров за границу, вынуждает работодателей привлекать трудовых мигрантов – чаще всего речь идет о Турции, Узбекистане, Бангладеш, Пакистане и Непале.

О целесообразности привлечения иностранных работников к работе в Украине "Телеграф" пообщался с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Александром Качурой. О том, почему кризиса кадров в Украине нет, а главной проблемой является политика государства – читайте в блиц-интервью.

– Каково ваше личное отношение к идее привлечения трудовых мигрантов в Украину? Будет ли это выгодно государству и обществу?

– Я считаю, что это абсолютно невыгодно ни государству, ни обществу, которое является его основой. Я точно это не поддерживаю. Есть украинцы, которые сейчас воюют и борются за существование государства.

Мы должны делать все для того, чтобы именно украинцы возвращались домой с фронта и из-за границы и работали на своей земле. Это государство мы отстаиваем именно для будущего украинских граждан и их детей, а не чтобы здесь жили и работали иностранные мигранты Александр Качура

– Недавно Кабмин согласовал законопроект, в котором говорится о введении единого разрешения для иностранных работников. Украинская власть считает, что рынок труда нуждается в трудовых мигрантах?

– Это вопрос упрощения процедур, это нормально. Мы должны быть открытыми для людей, которые хотят работать в нашей стране, процедуры должны быть простыми, так, как это есть в развитых странах. Но первым приоритетом в трудоустройстве должны быть украинские граждане.

Во многих странах мира работодатель должен объяснить государству, чем полезен именно этот работник-иммигрант, чем он лучше, чем гражданин этой конкретной страны. И это считается приемлемым, если человек обладает уникальными знаниями или владеет уникальной профессией. Тогда дают разрешение. Стоит понимать, что трудовая миграция предполагает, что люди из других стран приезжают для того, чтобы здесь работать и потом отправлять деньги и возвращаться к себе домой.

– Наши работодатели говорят о нехватке кадров и привлекают трудовых мигрантов, примеры уже видим, в частности на Закарпатье. Что мешает привлекать украинцев?

– Нам надо продвигать возвращение людей в Украину. И надо сделать так, чтобы люди не были вынуждены прятаться по квартирам от произвола отдельных представителей ТЦК. Необходимо сделать так, чтобы им дали прозрачный механизм: если они работают и платят честные налоги, то их не будут бездумно мобилизовать при наличии брони и отсрочки.

У нас огромный потенциал по стране по людям, которые хотят работать. Украинцы – один из самых трудолюбивых народов в мире. Вопрос лишь в том, что часть граждан сейчас воюет, а часть находится в тени – официально не трудоустраивается, не идет на работу. Потому что даже если у тебя есть отсрочка, она может не спасти от произвола некоторых ТЦК-шников, которые просто занимаются своеволием, хватают по дороге на работу людей и так далее. Александр Качура, народный депутат

Люди просто выбирают сидеть дома, а не работать и поддерживать экономику страны — это невыгодно в первую очередь для государства. Поэтому проблем никаких с кадрами у нас нет, просто нужна правильная политика правительства по отношению к своим гражданам, вот и все.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Кабмин одобрил законопроект №14211, который предусматривает введение единого разрешения на трудоустройство и проживание для иностранных работников, а также запуск онлайн-системы для упрощённого оформления таких документов. На фоне усиливающихся обсуждений о необходимости привлечения рабочей силы может создаться впечатление, что в ближайшее время в Киеве, Львове, Днепре и других крупных городах страны значительно возрастёт присутствие мигрантов.