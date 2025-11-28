Не только криминал. Экономист назвал три минуса трудовой миграции в Украину

Украинские власти должны хорошо подумать, как удержать сограждан

В результате массового выезда украинцев за границу в нашем государстве возник дефицит рабочей силы, который придется пополнять за счет трудовых мигрантов из стран "третьего мира". Поэтому в Украине может измениться не только национальный состав, но и религиозный и культурный, даже ухудшиться криминогенная ситуация.

Что нужно знать:

Окончание боевых действий может "вымыть" из Украины мужчин

Воссоединение семей может происходить не в Украине, а в Европе

Гастарбайтеры принесут в Украину свою веру, культуру и обычаи

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он объяснил, какие еще угрозы существуют для Украины.

По его словам, когда в Украине начнется процесс послевоенного обновления, внутренний рынок труда потребует притока ежегодно 450 тысяч трудовых мигрантов.

— Представьте себе количество бангладешцев, таиландцев, арабов, представителей Ближнего Востока и Африканского континента, что будет делаться, — говорит экономист. — При том, что мы в качестве беженцев распрощались практически с 7,5 млн украинских граждан.

По его мнению, чем больше будет продолжаться война, тем меньше шансов, что они вернутся на Родину из-за более вісокого качества жизни в Европе.

— Разве что вернутся те, кто там не смог трудоустроиться, пенсионеры, люди, которые не работали, а сидели на социалке. Все те, кто нашел работу — их никто возвращать не будет. Более того, когда закончится война и начнется демобилизация, еще вопрос, где будут воссоединяться семьи. Если женщина с ребенком (условно в Голландии) нашла место работы, устроила ребенка, себя обеспечивает — как вы думаете, она вернется в Украину к мужу или муж поедет к ним? — говорит эксперт.

Он предположил, что у Украины будет следующая волна миграции после того, как откроются границы по окончании активной фазы боевых действий.

— То есть все эти вещи должны быть чрезвычайно важны для размышления украинским властям, потому что от них на сегодняшний момент зависят конкретные действия, чтобы это не произошло, — подчеркнул член Экономического дискуссионного клуба.

Он добавил, что из-за религиозных и культурных особенностей мигранты из Средней и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока (и это показал опыт России и Европы) не растворяются в том социуме, куда они приезжают.

— Они создают свои землячества, центры культурные, этнические, религиозные. И, как правило, они являются основой резкого роста криминальной опасности в этих регионах… Это обратные стороны медали, которые нужно абсолютно четко осознавать, когда вы принимаете решение о допуске миграционных потоков на внутренний рынок труда. Потому что, к сожалению, любой мигрант несет с собой огромные социально-экономические негативы, — подытожил Олег Пендзин.

Напомним, доктор экономических наук, специалист по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий в интервью "Телеграфу" назвал плюс и минус трудовой миграции в Украину.