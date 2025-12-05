Любители выпить лишнего? Что на самом деле означает эта забавная украинская фамилия

История одного редкого рода

Многие украинские фамилии постепенно исчезают: одни уже почти не имеют носителей, другие сохранились только в отдельных семьях. Не исключение и фамилия Пыяк, которая сегодня считается редкой — её носят всего 25 человек.

Информацию об этом опубликовали на портале "Рідні" — ресурсе, который объясняет происхождение фамилий и приводит данные об украинских именах.

Где проживают

Представителей рода Пыяк можно встретить в разных уголках Украины, хотя больше всего их проживает в южных и центральных регионах.

Наибольшее скопление — в Николаевской области, а также носители проживают:

Кировоградской

Черкасской

Полтавской

Одесской

Запорожской

Донецкой

Где живут люди с фамилией "Пыяк". Фото: ridni.org

Что означает фамилия

В украинской и славянской традиции фамилии часто рождались из ярких черт или повадок предков. Сначала это были просто прозвища — забавные, колоритные, иногда даже чуть-чуть насмешливые — которые со временем закреплялись как родовые фамилии. И не обязательно, что потомки наследовали те же привычки или характер: фамилия оставалась как своеобразный след истории и память предка.

Одна из версий происхождения связана со словом "пияк" в украинском языке, что означает человека, часто и чрезмерно потребляющего алкоголь или имеющего сильное пристрастие к нему или "пидати" — от староукраинского глагола, что означает пить.

Еще одно возможное значение связывают со старым словом "пидь", что означает "под" или ширину ладони. По этой версии фамилия могла указывать, что предок жил в низине или был невысокого роста.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о фамилиях, которые в Украине давали за красоту.