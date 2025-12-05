Любители выпить лишнего? Что на самом деле означает эта забавная украинская фамилия
История одного редкого рода
Многие украинские фамилии постепенно исчезают: одни уже почти не имеют носителей, другие сохранились только в отдельных семьях. Не исключение и фамилия Пыяк, которая сегодня считается редкой — её носят всего 25 человек.
Информацию об этом опубликовали на портале "Рідні" — ресурсе, который объясняет происхождение фамилий и приводит данные об украинских именах.
Где проживают
Представителей рода Пыяк можно встретить в разных уголках Украины, хотя больше всего их проживает в южных и центральных регионах.
Наибольшее скопление — в Николаевской области, а также носители проживают:
- Кировоградской
- Черкасской
- Полтавской
- Одесской
- Запорожской
- Донецкой
Что означает фамилия
В украинской и славянской традиции фамилии часто рождались из ярких черт или повадок предков. Сначала это были просто прозвища — забавные, колоритные, иногда даже чуть-чуть насмешливые — которые со временем закреплялись как родовые фамилии. И не обязательно, что потомки наследовали те же привычки или характер: фамилия оставалась как своеобразный след истории и память предка.
Одна из версий происхождения связана со словом "пияк" в украинском языке, что означает человека, часто и чрезмерно потребляющего алкоголь или имеющего сильное пристрастие к нему или "пидати" — от староукраинского глагола, что означает пить.
Еще одно возможное значение связывают со старым словом "пидь", что означает "под" или ширину ладони. По этой версии фамилия могла указывать, что предок жил в низине или был невысокого роста.
