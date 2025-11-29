Ваши предки были бездомными, если у вас одна из этих фамилий (список)

До сих пор тысячи украинцев имеют такие фамилии

Украинский народ имеет очень богатую историю и украинские фамилии — это один из аспектов, которые могут открыть некоторые детали происхождения человека. Например, некоторые фамилии давали очень богатым людям, в то время как другие фамилии носили священники или педагоги. А другие фамилии могли давать людям, у которых не было своего жилья.

Есть целый ряд фамилий, которые когда-то могли носить бездомные люди, и многие их потомки в Украине носят до сих пор.

Вот список фамилий, которые могли давать людям, не имеющим своего дома:

Интересно, что до сих пор, согласно с данными генеалогического общества "Рідні", десятки тысяч украинцев носят эти фамилии и некоторые другие их вариации.

