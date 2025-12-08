Хохотать будете долго. Какие фамилии образовались от пикантной зоны женского тела

Большинство из этих родовых имен имеет всего несколько носителей.

В Украине существует немало забавных фамилий, значение которых можно понять сразу. Правда, некоторые из них встречаются редко, например, Цицьо.

Как отмечено на портале "Рідні", есть всего несколько фамилий, которые произошли от "циць". Однако все они фактически локальные и имеют всего несколько носителей.

Заметим, что точно откуда происходит фамилия "Цицьо" не известно. Однако некоторые языковеды предполагают, что она образовалась от прозвища, которое в древности часто давали людям. Речь идет о слове "циці", которым в быту называют женскую грудь. Вероятнее такие прозвища могли давать не только за особенности внешности, но и поведения. К примеру, когда человек во взрослом возрасте не самостоятельный и постоянно возле матери.

Кроме того, "циць" достаточно сильно похоже на просьбу тишины "цить". Форма с двумя "ц" вполне могла образоваться как диалектизм, а впоследствии стать основой для фамилии.

Какие еще забавные фамилии:

Цицьо – 6 носителей;

Цицьора — 8 носителей;

Цицько — 4 носителя;

Цицькун — 1 носитель;

Ціцька — 20 носителей;

Циць — 7 носителей;

Цицька — 2 носителя.

Фамилии, которые происходят от циці

