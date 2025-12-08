Подорожало все, кроме одной позиции. Как изменились цены на новогодний стол за три года (инфографика)

В этом году праздничный стол заберет больше денег из бюджета

Приближаются Рождество и Новый год, который украинцы привыкли встречать за щедрым столом. Стоимость традиционных праздничных блюд за три года существенно выросла.

"Телеграф" на основе открытых данных сравнил цены на традиционные праздничные блюда в 2022 и 2025 году. Подорожало все, кроме одной позиции.

К примеру, килограмм салата оливье в 2022 году обходился в 183 гривны, а в этом году за него нужно выложить 264 гривны. Кило сельди под шубой стоил 96 гривен, и за три года цена выросла до 122 гривен.

Новогодний стол

Килограмм буженины из ошейка под Новый год в 2022 году обходился в 220 гривен, а в этом году 410. 16 бутербродов с икрой и шпротами забирали из праздничного бюджета 329 гривен, теперь они стоят 662.

За шампанское нужно было отдать 140 гривен, в этом году оно стоит 229. Стоимость запеченной курицы весом 1,5 кг в 2022 году была 136 гривен, а теперь нужно выложить 193.

Однако есть одна позиция, которая подешевела. Мандарины стали доступнее — в 2022 году килограмм стоил 62 гривны, а сейчас столько же можно купить за 55 гривен.

Как изменились цены на новогодние блюда с 2022 года

