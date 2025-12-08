Укр

Подорожало все, кроме одной позиции. Как изменились цены на новогодний стол за три года (инфографика)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Праздничный ужин Новость обновлена 08 декабря 2025, 14:16
Праздничный ужин. Фото Коллаж "Телеграф"

В этом году праздничный стол заберет больше денег из бюджета

Приближаются Рождество и Новый год, который украинцы привыкли встречать за щедрым столом. Стоимость традиционных праздничных блюд за три года существенно выросла.

"Телеграф" на основе открытых данных сравнил цены на традиционные праздничные блюда в 2022 и 2025 году. Подорожало все, кроме одной позиции.

К примеру, килограмм салата оливье в 2022 году обходился в 183 гривны, а в этом году за него нужно выложить 264 гривны. Кило сельди под шубой стоил 96 гривен, и за три года цена выросла до 122 гривен.

Новогодний стол
Новогодний стол

Килограмм буженины из ошейка под Новый год в 2022 году обходился в 220 гривен, а в этом году 410. 16 бутербродов с икрой и шпротами забирали из праздничного бюджета 329 гривен, теперь они стоят 662.

За шампанское нужно было отдать 140 гривен, в этом году оно стоит 229. Стоимость запеченной курицы весом 1,5 кг в 2022 году была 136 гривен, а теперь нужно выложить 193.

Однако есть одна позиция, которая подешевела. Мандарины стали доступнее — в 2022 году килограмм стоил 62 гривны, а сейчас столько же можно купить за 55 гривен.

Как изменились цены на новогодние блюда с 2022 года
Как изменились цены на новогодние блюда с 2022 года

Ранее "Телеграф" рассказывал, как блэкауты скажутся на цене продуктов, в том числе овощей. Станет ли отсутствие света причиной их подорожания.

Теги:
#Цены #Продукты #Новый год