В Україні заборонили один із записів у паспортах: чи будуть дійсними старі документи

Що робити українцям зі старими паспортами

Верховна Рада України в кінці жовтня 2025 року ухвалила нові правила для паспортів у вигляді книжечки. Тепер усі записи робитимуться лише українською, а російська мова з документа зникає.

Що це означає для тих, хто вже має старі паспорти, і чи залишаться паспорти такого зразка чинними, пояснив "Телеграф".

Згідно з постановою на офіційному сайті ВРУ, тепер усі записи у таких документах робитимуться тільки українською мовою — дублювання російською заборонене.

Хоча паспорти-книжечки в Україні перестали видавати ще у 2016 році, їх можна оформити у виняткових випадках за рішенням суду. Тепер такі документи теж будуть лише українською мовою.

Громадяни, які вже мають паспорти з російським текстом, хвилюватися не повинні. Якщо термін заміни на ID-картку ще не настав, старі документи залишаються дійсними і можна користуватися ними без обмежень.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи є визначена дата чинності паспортів громадянина України, який має паспорт-книжечку зразка 1994 року. На це запитання відповіли у міграційній службі Дніпропетровської області.