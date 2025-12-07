Пластик желтеет? Это простое средство отработает все средства (видео)

Секрет отбеливания пластика очень прост

Пластиковые детали техники со временем желтеют. Но существует неожиданное аптечное средство, которое может вернуть им первоначальный вид.

Девочка из TikTok показала эффективный метод с использованием аптечного средства — димексида. Она наглядно продемонстрировала, как сработал этот лайфхак.

Чтобы избавиться от желтизны, достаточно надеть одноразовые перчатки, смочить губку или ватный диск димексидом и протереть пластик. После этого поверхность следует пройти влажной тряпкой и вытереть насухо.

Однако лучше сначала опробовать димексид на небольшом незаметном участке, чтобы убедиться, что средство не повредит пластик.

Кроме того, этим средством можно вытирать не только стиральную машину. Украинка также показала, что димексидом отбелила розетки, выключатели и т. д.

