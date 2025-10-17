Мерзнут не только люди. Ветеринар объяснил, стоит ли одевать собак в холода

Нужна ли одежда для собак в холодное время года, рассказал главврач ветеринарной клиники

На Украину надвигается волна похолодания, которая принесет дожди и понижение температуры. Возможен мокрый снег. Так что в магазинах зоотоваров сейчас ажиотаж — владельцы пытаются подобрать своим питомцам одежду.

Что нужно знать:

Ветеринар рассказал, каким собакам нужна одежда, а каким — нет

Павел Люлько пояснил, как выбирать одежду для собак

Он уточнил, зачем собакам обувь

Главный врач киевской ветеринарной клиники VET.UA Павел Люлько рассказал "Телеграфу", стоит ли одевать собак в холода и какие животные в этом нуждаются.

Каких собак нужно одевать

По его словам, в дополнительном утеплении иногда нуждаются животные, живущие в квартирах. Если в доме 25 градусов тепла, а потом собака выскакивает на улицу, она может простудиться, потому что есть перепад температуры.

Главный врач киевской ветеринарной клиники VET.UA Павел Люлько

"Некоторые породы точно нуждаются в использовании одежды. Чихуа, мальтипу, йорки, шпицы разнообразные, такие искусственно выведенные породы", – объяснил Люлько.

Ветеринары рекомендуют одевать собак, имеющих проблемы с дыхательными путями, и тех, кому холодно на улице, из-за чего они не хотят выходить из дома.

Йоркширский терьер в комбинезоне

Специалист добавил, что когда в квартирах холодно, он рекомендует дома одевать легкую хлопчатобумажную кофточку или даже футболку. Последний совет особенно актуален из-за отсрочки отопительного сезона в Украине.

Также всегда прикрывать грудную полость Люлько советует пожилым собакам, у которых нарушается терморегуляция и падает иммунитет.

В то же время, собак, которые живут в вольере и весь холодный сезон проводят на улице, одевать не надо, считает ветеринар. Они почти не болеют простудными заболеваниями.

Какой должна быть одежда для собак

Одежда для собак должна быть функциональной и не мешать животному двигаться. Для этого следует подбирать четкий индивидуальный размер. В Украине есть массовые предложения таких изделий и индивидуальные ателье, где шьют одежду для собак.

Собака в комбинезоне, который защищает от грязи, ветра, дождя и снега

"Но нужно подбирать не ту одежду, которая подходит под сумочку или под курточку владелицы, а ту, которая функциональна и дает защиту от грязи, ветра, дождя, снега, и имеет флисовую подкладку", — объяснил Люлько.

Стоит ли обувать собак

По мнению специалиста, обувь для собак больше используется не в качестве защиты от холода, а в качестве гигиенической защиты. Она защищает четвероногих от воздействия агрессивных реагентов.

"Обувь мы иногда рекомендуем зимой, когда многие используют реагенты. Сейчас используют реагенты-химию, и они очень агрессивны", – сказал ветеринар.

Мальтипу в куртке и ботинках

Стоит отметить, что даже в некоторых областных центрах вместо реагентов используют песок, который не вреден для животных. Поэтому перед тем как покупать обувь для хвостика, сначала нужно проверить, чем пользуются в вашем городе.

Раньше мы рассказали о породе собак, которая не подойдет семьям с детьми. Дело в том, что ее раздражает шум.