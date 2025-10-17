Укр

Мерзнут не только люди. Ветеринар объяснил, стоит ли одевать собак в холода

Мария Назарова
Павел Люлько, собаки
Павел Люлько, собаки. Фото Коллаж "Телеграфа"

Нужна ли одежда для собак в холодное время года, рассказал главврач ветеринарной клиники

На Украину надвигается волна похолодания, которая принесет дожди и понижение температуры. Возможен мокрый снег. Так что в магазинах зоотоваров сейчас ажиотаж — владельцы пытаются подобрать своим питомцам одежду.

Главный врач киевской ветеринарной клиники VET.UA Павел Люлько рассказал "Телеграфу", стоит ли одевать собак в холода и какие животные в этом нуждаются.

Каких собак нужно одевать

По его словам, в дополнительном утеплении иногда нуждаются животные, живущие в квартирах. Если в доме 25 градусов тепла, а потом собака выскакивает на улицу, она может простудиться, потому что есть перепад температуры.

Главный врач киевской ветеринарной клиники Павел Люлько
Главный врач киевской ветеринарной клиники VET.UA Павел Люлько

"Некоторые породы точно нуждаются в использовании одежды. Чихуа, мальтипу, йорки, шпицы разнообразные, такие искусственно выведенные породы", – объяснил Люлько.

Ветеринары рекомендуют одевать собак, имеющих проблемы с дыхательными путями, и тех, кому холодно на улице, из-за чего они не хотят выходить из дома.

Йоркширский терьер в оранжевом комбинезоне
Йоркширский терьер в комбинезоне

Специалист добавил, что когда в квартирах холодно, он рекомендует дома одевать легкую хлопчатобумажную кофточку или даже футболку. Последний совет особенно актуален из-за отсрочки отопительного сезона в Украине.

Также всегда прикрывать грудную полость Люлько советует пожилым собакам, у которых нарушается терморегуляция и падает иммунитет.

В то же время, собак, которые живут в вольере и весь холодный сезон проводят на улице, одевать не надо, считает ветеринар. Они почти не болеют простудными заболеваниями.

Какой должна быть одежда для собак

Одежда для собак должна быть функциональной и не мешать животному двигаться. Для этого следует подбирать четкий индивидуальный размер. В Украине есть массовые предложения таких изделий и индивидуальные ателье, где шьют одежду для собак.

Собака в комбинезоне, защищающем от грязи, ветра, дождя и снега
Собака в комбинезоне, который защищает от грязи, ветра, дождя и снега

"Но нужно подбирать не ту одежду, которая подходит под сумочку или под курточку владелицы, а ту, которая функциональна и дает защиту от грязи, ветра, дождя, снега, и имеет флисовую подкладку", — объяснил Люлько.

Стоит ли обувать собак

По мнению специалиста, обувь для собак больше используется не в качестве защиты от холода, а в качестве гигиенической защиты. Она защищает четвероногих от воздействия агрессивных реагентов.

"Обувь мы иногда рекомендуем зимой, когда многие используют реагенты. Сейчас используют реагенты-химию, и они очень агрессивны", – сказал ветеринар.

Мальтипу в куртке и ботинках
Мальтипу в куртке и ботинках

Стоит отметить, что даже в некоторых областных центрах вместо реагентов используют песок, который не вреден для животных. Поэтому перед тем как покупать обувь для хвостика, сначала нужно проверить, чем пользуются в вашем городе.

