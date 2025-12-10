Новинка в "Резерв+": чего ожидать украинцам в ближайшие дни

Военно-учетный документ будет иметь QR-код, который невозможно будет подделать

В приложении "Резерв+" теперь будет отображаться фото каждого военнообязанного лица. Министерство обороны сообщает, что новый формат военно-учетного документа является обязательным для всех.

Документ будет единым для всех, с QR-кодом, который невозможно подделать. Если в ваших данных что-то изменится, старый документ станет недействительным — его нужно будет сгенерировать и распечатать заново, как сообщил руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой во время Digital Defence Forum, передает "УНИАН".

У Резерв+ теперь есть фото

Актуальность документа военные и работники ТЦК смогут проверять только через новый формат с QR-кодом.

Как отметил руководитель Главного управления IT Минобороны, фото в приложении может появиться в течение дня или нескольких дней, если оно еще не подтянулось. Уже на этой неделе новый формат документа станет обязательным для всех военнообязанных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у "Резерв+" появится возможность получать предупреждение об отправке повестки Территориальным центром комплектования и социальной поддержки.