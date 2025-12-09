Инвалидов 3 группы начнут мобилизовать в декабре? Адвокат объяснила громкий законопроект

Предложения депутатов еще не приняты

В сети завирусилась информация о том якобы отмене отсрочки от мобилизации лиц с инвалидностью 3 группы. Однако, как оказалось, беспокойство граждан оказалось напрасным.

Что нужно знать:

Украинцы неправильно интерпретировали законопроект

Документ не предлагает вносить изменения в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"

Что на самом деле хотят сделать в Раде

Подробно о нашумевшем законопроекте рассказывает адвокат Дарья Тарасенко.

Что встревожило украинцев

Речь идет о документе под номером 14239. Именно он вызвал волну обеспокоенности у граждан, поскольку некоторые неправильно его трактовали, заявляя, что лица с инвалидностью могут потерять отсрочку.

Адвокат напомнила, что в Украине все основания для отсрочки от призыва определены ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". А законопроект 14239 не предлагает никаких изменений в эту статью.

Что на самом деле предлагает законопроект

Документ предлагает изменения в ч. 4 ст. 39 того же Закона. Эта часть регулирует случаи, когда на военную службу могут быть призваны осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием.

"Если точнее, норма определяет, что не все осужденные могут быть призваны – есть определенные исключения. Законопроект предлагает уточнить такие исключения, а также предоставить возможность мобилизоваться и обвиняемым (тоже с определенными исключениями). В частности, предлагается, чтобы осужденные или обвиняемые с I или II группой инвалидности не могли быть мобилизованы, а с III — могли", — объясняет юрист.

Вывод

Даже в случае принятия такого законопроекта лица с инвалидностью ІІІ группы права на отсрочку не потеряют

