Новеньке у "Резерв+": чого очікувати українцям найближчими днями

Військово-обліковий документ матиме QR-код, який неможливо буде підробити

У застосунку "Резерв+" тепер відображатиметься фото кожної військовозобов’язаної особи. Міністерство оборони повідомляє, що новий формат військово-облікового документа є обов'язковий для всіх.

Документ буде єдиним для всіх, з QR-кодом, який неможливо підробити. Якщо у ваших даних щось зміниться, старий документ стане недійсним — його потрібно буде згенерувати і надрукувати заново, як повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий під час Digital Defence Forum, передає "УНІАН".

У Резерв+ тепер є фото

Актуальність документа військові та працівники ТЦК зможуть перевіряти тільки через новий формат з QR-кодом.

Як зазначив керівник Головного управління IT Міноборони, фото у застосунку може з’явитися протягом дня або кількох днів, якщо воно ще не підтягнулося. Вже цього тижня новий формат документа стане обов’язковим для всіх військовозобов’язаних.

