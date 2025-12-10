Гороскоп на 11 декабря: Девам успех на работе, а Ракам приятная новость

Гороскоп на завтра советует знакам Зодиака составить планы на следующую неделю

"Телеграф" подготовил для вас гороскоп на завтра, 11 декабря, для представителей всех знаков Зодиака. Узнайте, каких сюрпризов вам следует ожидать в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра вам понадобится чуть большее терпение, чем обычно. Кто-то из коллег или знакомых будет вести себя странно, и вы испытаете соблазн "влезть и все решить". Не торопитесь – ситуация сама покажет, где правда. Во второй половине дня возможны небольшие финансовые плюсы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Планы, которые долго откладывались, наконец-то сдвинутся с места. Вы будете удивлены, как все просто пройдет. Держите фокус на мелочах – там может быть потенциальная проблема. В отношениях день подходит для честных разговоров.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вы почувствуете подъем энергии, но разбрасывать ее во все стороны не стоит. Выберите одно дело, которое реально сдвинет вашу жизнь вперед. Не реагируйте на чужие провокации — в окружении кто-то будет слишком эмоционален. Вечер подарит неожиданную идею.

Рак (22 июня — 22 июля)

День подойдет для решения бытовых вопросов и закрытия "хвостов". Не ждите идеального момента – действуйте с тем, что есть. Возможно интересное сообщение или новость от человека, от которого этого не ожидали. Настроение вечером стабилизируется.

Лев (23 июля — 23 августа)

Люди будут прислушиваться к вашему мнению в этот день. Но не давите – мягкий стиль зайдет лучше. Финансовые решения принимайте осторожно – детали могут быть не слишком приятными. Вечер проведите в компании любимого человека.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день ваш перфекционизм будет вам мешать. Поэтому позвольте себе расслабиться и плывите по течению. В рабочих вопросах появится шанс договориться с человеком, с которым раньше было сложно. В личном – спокойно и ровно.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Завтра будет проще, чем вы ожидаете. Атмосфера вокруг выровняется, и вам станет легче принимать решение. Особенно по поводу денег или покупок. В отношениях стоит проявить инициативу – маленький шаг даст неожиданно приятный результат.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День потребует от вас мягкого контроля. Не жесткого, не тотального – именно мягкого. В работе возможны небольшие задержки, но это не о провале, а о темпе. Вечером присмотритесь ко своему самочувствию – возможно, вам не хватает спорта.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Настроение будет прыгать, но это не минус – просто вы будете острее чувствовать, где следует двигаться дальше. Не распыляйтесь на людей, которые требуют внимания, но не дают ничего в ответ. В финансах возможен маленький бонус или выгодное предложение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваши советы пригодятся, но не беритесь тянуть чужие проблемы на себе. На работе кто-то может обратиться за помощью — решите, реально ли это вам нужно. Вечером хорошее время для планирования

Водолей (20 января — 19 февраля)

Вспышка креативности может накрыть в самый неожиданный момент. Не отмахивайтесь – запишите. В общении избегайте резких фраз, потому что завтра люди будут более чувствительны. Есть шанс случайно кого-то обидеть, даже без намерения. После обеда – идеальное время для покупок.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День кажется тихим, но продуктивным. Вы наконец-то займетесь тем, что давно откладывали, и получите от этого удивительное удовольствие. В финансах все стабильно. В отношениях следует честно сказать, что вам нравится и что нет.