За мир, победу и исполнения желаний! Оригинальные тосты на украинском языке на Новый 2026 год
Эти тосты легко заучить и они точно всех поразят
До наступления Нового года остается совсем чуть-чуть, и сейчас самое время продумать образ, украсить дом и подготовить оригинальные пожелания для праздничного стола. Пусть тосты о долгожданной победе и мирном будущем в Украине как можно скорее реализуются.
Тосты всегда были неотъемлемой частью праздничного застолья, а под бой курантов они звучат особенно искренне и тепло. "Телеграф" подготовил подборку коротких и оригинальных пожеланий, которые украсят ваш Новый год. Пусть каждое произнесенное слово станет шагом к нашей общей победе и мирном небе!
Оригинальные патриотические тосты на Новый год
Хай Новий рік принесе перемогу,
Мир та спокій в кожну дорогу.
Нехай здійсняться всі мрії й бажання,
А дім наповнить радість і кохання!
***
Хай рік Новий дає надій,
Здоров'я, виповнення мрій,
Прибутків вам, автівку, дім
І море щастя в домі тім,
Тепла та ніжності в родині
Та миру в нашій Україні!
***
Бажаю в рік Коня, щоб ми жили, як породисті скакуни, а не гарували, як коні, нехай удача мчить до нас галопом, гроші пасуться поруч, а любов не брикається!
Вип'ємо перший тост за тих,
Хто приносить нам всім мир.
Другий келих підіймаю,
Бо здоров'я всім бажаю.
Третя чарка – це за друзів,
Щоб не жили вони в тузі.
Четверта суто за нашу країну,
Вільну, гарну й дуже сильну!
***
Давайте вип’ємо за свято,
Щоб щастя було у нас багато.
Щоб рік Новий здійснив всі мрії,
Хай він приносить нам надії!
***
Піднімімо келихи за те, щоб рік Вогняного Коня увірвався у наше життя стрімко, сміливо і благородно, як справжній страж світла. Нехай він принесе кожному з нас силу долати перешкоди, пристрасть до власної справи і натхнення рухатись тільки вперед!
***
Нехай цей рік подарує Україні довгоочікувану перемогу, мир і спокій на кожній нашій землі. Хай кожен наш крок наближає той день, коли ми зустрінемо світанок у вільній і безпечній країні. За новий рік, за нашу Україну, за перемогу!
Нехай 2026-й стане роком, коли здійснюються мрії, навіть ті, що здавалися далекими або майже нереальними. Щоб кожне бажання, вимовлене цієї ночі, знаходило свій шлях до втілення.
***
Хай рік Новий принесе в хату
Здоров’я й радості багато.
Хай буде злагода і сміх,
І щастя в домі — на усіх!
***
Бажаю, щоб рік Вогняного Коня приніс силу, натхнення та відвагу для здійснення найзаповітніших мрій і сміливих кроків. Бажаю Україні миру і довгоочікуваної перемоги, а в кожен дім — спокою, світла та надії.
***
Пропоную підняти келихи за те, щоб у Новому році ми вміли радіти не тільки гучним перемогам, а й тихим, маленьким моментам — з них і складається справжнє щастя. За посмішки близьких, затишок домашнього вогнища і світлі надії.
***
