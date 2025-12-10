Укр

За мир, победу и исполнения желаний! Оригинальные тосты на украинском языке на Новый 2026 год

Катерина Любимова
Тосты на Новый год
До наступления Нового года остается совсем чуть-чуть, и сейчас самое время продумать образ, украсить дом и подготовить оригинальные пожелания для праздничного стола. Пусть тосты о долгожданной победе и мирном будущем в Украине как можно скорее реализуются.

Тосты всегда были неотъемлемой частью праздничного застолья, а под бой курантов они звучат особенно искренне и тепло. "Телеграф" подготовил подборку коротких и оригинальных пожеланий, которые украсят ваш Новый год. Пусть каждое произнесенное слово станет шагом к нашей общей победе и мирном небе!

Оригинальные патриотические тосты на Новый год

Хай Новий рік принесе перемогу,

Мир та спокій в кожну дорогу.

Нехай здійсняться всі мрії й бажання,

А дім наповнить радість і кохання!

***

Хай рік Новий дає надій,

Здоров'я, виповнення мрій,

Прибутків вам, автівку, дім

І море щастя в домі тім,

Тепла та ніжності в родині

Та миру в нашій Україні!

***

Бажаю в рік Коня, щоб ми жили, як породисті скакуни, а не гарували, як коні, нехай удача мчить до нас галопом, гроші пасуться поруч, а любов не брикається!

Вип'ємо перший тост за тих,

Хто приносить нам всім мир.

Другий келих підіймаю,

Бо здоров'я всім бажаю.

Третя чарка – це за друзів,

Щоб не жили вони в тузі.

Четверта суто за нашу країну,

Вільну, гарну й дуже сильну!

***

Давайте вип’ємо за свято,

Щоб щастя було у нас багато.

Щоб рік Новий здійснив всі мрії,

Хай він приносить нам надії!

***

Піднімімо келихи за те, щоб рік Вогняного Коня увірвався у наше життя стрімко, сміливо і благородно, як справжній страж світла. Нехай він принесе кожному з нас силу долати перешкоди, пристрасть до власної справи і натхнення рухатись тільки вперед!

***

Нехай цей рік подарує Україні довгоочікувану перемогу, мир і спокій на кожній нашій землі. Хай кожен наш крок наближає той день, коли ми зустрінемо світанок у вільній і безпечній країні. За новий рік, за нашу Україну, за перемогу!

Нехай 2026-й стане роком, коли здійснюються мрії, навіть ті, що здавалися далекими або майже нереальними. Щоб кожне бажання, вимовлене цієї ночі, знаходило свій шлях до втілення.

***

Хай рік Новий принесе в хату

Здоров’я й радості багато.

Хай буде злагода і сміх,

І щастя в домі — на усіх!

***

Бажаю, щоб рік Вогняного Коня приніс силу, натхнення та відвагу для здійснення найзаповітніших мрій і сміливих кроків. Бажаю Україні миру і довгоочікуваної перемоги, а в кожен дім — спокою, світла та надії.

***

Пропоную підняти келихи за те, щоб у Новому році ми вміли радіти не тільки гучним перемогам, а й тихим, маленьким моментам — з них і складається справжнє щастя. За посмішки близьких, затишок домашнього вогнища і світлі надії.

***

