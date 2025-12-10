За мир, перемогу та виконання бажань! Оригінальні тости українською мовою на Новий 2026 рік

Ці тости легко завчити і вони точно всіх вразять

До Нового року залишається зовсім трохи, і зараз саме час продумати образ, прикрасити будинок і підготувати оригінальні побажання для святкового столу. Нехай тости про довгоочікувану перемогу та мирне майбутнє в Україні якнайшвидше реалізуються.

Тости завжди були невід’ємною частиною святкового застілля, а під бій курантів вони звучать особливо щиро та тепло. "Телеграф" підготував добірку коротких та оригінальних побажань, які прикрасять ваш Новий рік. Нехай кожне сказане слово стане кроком до нашої спільної перемоги та мирного неба!

Оригінальні патріотичні тости на Новий рік

Хай Новий рік принесе перемогу,

Мир та спокій в кожну дорогу.

Нехай здійсняться всі мрії й бажання,

А дім наповнить радість і кохання!

***

Хай рік Новий дає надій,

Здоров'я, виповнення мрій,

Прибутків вам, автівку, дім

І море щастя в домі тім,

Тепла та ніжності в родині

Та миру в нашій Україні!

***

Бажаю в рік Коня, щоб ми жили, як породисті скакуни, а не гарували, як коні, нехай удача мчить до нас галопом, гроші пасуться поруч, а любов не брикається!

Тости на Новий рік 2026

Вип'ємо перший тост за тих,

Хто приносить нам всім мир.

Другий келих підіймаю,

Бо здоров'я всім бажаю.

Третя чарка – це за друзів,

Щоб не жили вони в тузі.

Четверта суто за нашу країну,

Вільну, гарну й дуже сильну!

***

Давайте вип’ємо за свято,

Щоб щастя було у нас багато.

Щоб рік Новий здійснив всі мрії,

Хай він приносить нам надії!

***

Піднімімо келихи за те, щоб рік Вогняного Коня увірвався у наше життя стрімко, сміливо і благородно, як справжній страж світла. Нехай він принесе кожному з нас силу долати перешкоди, пристрасть до власної справи і натхнення рухатись тільки вперед!

***

Нехай цей рік подарує Україні довгоочікувану перемогу, мир і спокій на кожній нашій землі. Хай кожен наш крок наближає той день, коли ми зустрінемо світанок у вільній і безпечній країні. За новий рік, за нашу Україну, за перемогу!

Українські тости на Новий рік

Нехай 2026-й стане роком, коли здійснюються мрії, навіть ті, що здавалися далекими або майже нереальними. Щоб кожне бажання, вимовлене цієї ночі, знаходило свій шлях до втілення.

***

Хай рік Новий принесе в хату

Здоров’я й радості багато.

Хай буде злагода і сміх,

І щастя в домі — на усіх!

***

Бажаю, щоб рік Вогняного Коня приніс силу, натхнення та відвагу для здійснення найзаповітніших мрій і сміливих кроків. Бажаю Україні миру і довгоочікуваної перемоги, а в кожен дім — спокою, світла та надії.

***

Пропоную підняти келихи за те, щоб у Новому році ми вміли радіти не тільки гучним перемогам, а й тихим, маленьким моментам — з них і складається справжнє щастя. За посмішки близьких, затишок домашнього вогнища і світлі надії.

***

"Телеграф" писав раніше, які знаки Зодіаку будуть на вершині успіху у 2026 році. Вогняний Кінь уже визначив щасливчиків.