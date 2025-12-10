Считается символом Рождества, но его плоды опасны: это дерево растет в Украине, как оно выглядит (фото)

Часто это дерево становится украшением зимнего сада

Одним из символов Рождества является вечнозеленое дерево падуб, которое встречается в Украине. Его украшают яркие красные плоды, однако мало кто знает, что они ядовиты.

В Tik-Tok поделились видео, в котором рассказали, что есть разные виды падуба. Но дерево считают символом вечной жизни и возрождения.

Как выглядит падуб и почему его считают символом Рождества

Падуб — это вечнозеленое дерево или кустарник, который словно специально создан для зимнего сада. У него густая крона, украшенная блестящими темно-зелеными листьями с острыми зубцами по краям, которые остаются всегда зелеными.

Мелкие белые цветы распускаются весной, но настоящая магия приходит с осени, когда на ветвях дерева появляются ярко-красные ягоды. Но эти плоды содержат токсины и при употреблении могут вызвать отравление.

Падуб остается зеленым даже зимой

Падуб считается символом Рождества: его острые листья олицетворяют терновый венец и страдание, а красные ягоды — кровь Христа. Вечнозеленые листья и плоды падуба часто используют для украшений рождественских венков и композиций.

В Украине падуб встречается достаточно редко, в основном в западных регионах и в Карпатах, а также в ботанических садах и декоративных парках. Считается, что падуб способен защищать дом от злых духов, поэтому многие высаживают его у себя на участке.

Как выглядит падуб и его плоды

