Устойчива к сильным морозам и ядовита: в Украине растет "рождественская роза", как она выглядит (фото)

Многие сорта морозника цветут даже в феврале

В Украине есть растения, которые способны радовать цветением даже посреди зимы. К ним относится хеллеборус, в народе известный как "морозник" или "рождественская роза". Но мало кто знает, что его части очень ядовиты.

На Youtube украинка рассказала, чем особенный морозник и как за ним ухаживать. Это растение может выдержать морозы до -25 градусов.

Как выглядит "рождественская роза" и что о ней известно

Морозник черный (Helleborus niger) — это декоративное растение, которое часто можно увидеть в садах и на клумбах, потому что у него красивые белые или кремовые цветы. Но есть разные сорта морозника, которые отличаются формой лепестков и окрасом.

Родом морозник черный из Центральной и Южной Европы, но в Украине его можно встретить в юго-западной части: на склонах Карпат и в Закарпатье.

Главной "изюминкой" растения является ее устойчивость к морозам. Цветок способен переносить морозы до -25 градусов. Он начинает цветение в ноябре и вплоть до февраля–марта.

Морозник цветет посреди зимы

Однако мало кто знает, что морозники относятся к ядовитым растениям. Токсичными являются как корни, так и листья и сок растения, поэтому при пересадке или обрезке важно работать в перчатках. При этом растение используется в медицинской сфере.

Интересно и то, что морозник издавна связывают с праздничной символикой: из-за зимнего цветения его называют "рождественской розой".

Морозник черный ядовитый

"Телеграф" писал ранее, в ноябре цветет "вифлеемская звезда". Это символ Рождества, приносящий удачу.