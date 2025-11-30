Укр

Не рубите! Как спасти дерево, если на его коре появилась трещина

Ирина Семчишина
Трещина на коре поддается лечению. Фото telegraf.com.ua

Что делать, если на коре яблони появилась большая трещина? За дерево еще можно побороться.

Садоводы-любители могут сталкиваться с самыми разными проблемами. Например, увидев огромную трещину на коре плодового дерева, кто-то сразу возьмется за пилу и лопату, чтобы выкорчевать его долой. Вот только молоденькое дерево со временем может также оказаться в этой ситуации, а значит корчевка — не выход из положения.

Причины появления трещин на коре:

  • грибковое заболевание под названием цитоспороз;
  • температурные стрессы;
  • нарушение минерального питания;
  • сочетание вышеперечисленных факторов.

Если ничего не изменить в уходе за садом, сколько ни корчуй деревьев, вновь посаженные яблони, груши, сливы снова могут оказаться в аналогичной ситуации. Поэтому крайне важно изначально создать для дерева условия нормального роста и процветания. А именно: регулярный полив, своевременные подкормки и удобрение стимулируют собственный иммунитет растения и повышает его устойчивость от болезней.

Что делать, если увидел трещину на коре дерева
Трещина на коре дерева - не приговор

Что делать, если обнаружили большую трещину на коре:

  • не пугаться и не хвататься за топор;
  • очистить раны от поврежденной коры до здоровой древесины;
  • обработать больное место вместе с прилегающими тканями фунгицидом Топсин-М (брать неразведенный препарат, если он жидкий, или развести до консистенции сметаны, если у вас порошок);
  • через 5-7 дней обработать полностью все дерево любым препаратом, содержащим медь (медный купорос, бордосская жидкость, Кросайд, Блу бордо и пр.).

В следующем сезоне в течение вегетации необходимо проводить подкормки комплексными удобрениями с бором, медью, цинком и кальцием. Все они отвечают за механическую целостность коры, а при их недостатке чаще всего и возникают трещины. А осенью возьмите за правило регулярно белить известью или садовой краской ствол деревьев вплоть до скелетных веток, особенно тщательно с южной стороны.

Впредь не нужно доводить дерево до крайности. Любая рана, пока она маленькая, лечится гораздо проще и быстрее.

Как ранее сообщал "Телеграф", осенью также стоит обработать весь сад, чтобы уберечь его от болезней и вредителей.

