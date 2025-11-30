Не рубите! Как спасти дерево, если на его коре появилась трещина

Что делать, если на коре яблони появилась большая трещина? За дерево еще можно побороться.

Садоводы-любители могут сталкиваться с самыми разными проблемами. Например, увидев огромную трещину на коре плодового дерева, кто-то сразу возьмется за пилу и лопату, чтобы выкорчевать его долой. Вот только молоденькое дерево со временем может также оказаться в этой ситуации, а значит корчевка — не выход из положения.

Причины появления трещин на коре:

грибковое заболевание под названием цитоспороз;

температурные стрессы;

нарушение минерального питания;

сочетание вышеперечисленных факторов.

Если ничего не изменить в уходе за садом, сколько ни корчуй деревьев, вновь посаженные яблони, груши, сливы снова могут оказаться в аналогичной ситуации . Поэтому крайне важно изначально создать для дерева условия нормального роста и процветания. А именно: регулярный полив, своевременные подкормки и удобрение стимулируют собственный иммунитет растения и повышает его устойчивость от болезней.

Трещина на коре дерева - не приговор

Что делать, если обнаружили большую трещину на коре:

не пугаться и не хвататься за топор;

очистить раны от поврежденной коры до здоровой древесины;

обработать больное место вместе с прилегающими тканями фунгицидом Топсин-М (брать неразведенный препарат, если он жидкий, или развести до консистенции сметаны, если у вас порошок);

(брать неразведенный препарат, если он жидкий, или развести до консистенции сметаны, если у вас порошок); через 5-7 дней обработать полностью все дерево любым препаратом, содержащим медь (медный купорос, бордосская жидкость, Кросайд, Блу бордо и пр.).

В следующем сезоне в течение вегетации необходимо проводить подкормки комплексными удобрениями с бором, медью, цинком и кальцием. Все они отвечают за механическую целостность коры, а при их недостатке чаще всего и возникают трещины. А осенью возьмите за правило регулярно белить известью или садовой краской ствол деревьев вплоть до скелетных веток, особенно тщательно с южной стороны.

Впредь не нужно доводить дерево до крайности. Любая рана, пока она маленькая, лечится гораздо проще и быстрее.

Как ранее сообщал "Телеграф", осенью также стоит обработать весь сад, чтобы уберечь его от болезней и вредителей.