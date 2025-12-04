Новогодняя ловушка: чем опасна покупка елки и что нужно знать каждому

Проверить дерево можно на специальном сайте

Незаконная вырубка или даже покупка елок без соответствующих маркировок грозит большим штрафом, а в ряде случаев — уголовной ответственностью. Оказаться за решеткой можно на срок вплоть до пяти лет.

Что нужно знать:

На легальной елке должен быть штрих-код с индивидуальным номером

Штраф за незаконную вырубку — 17 000–25 500 грн, либо ограничение свободы

Даже за одно срубленное дерево предусмотрена ответственность.

Об этом рассказала адвокат, руководитель практики гражданского права и процесса ЮК "Приходько и партнеры" Ирина Ан, пишет "РБК-Украина". По ее словам, незаконная вырубка елок, согласно украинскому законодательству, является серьезным нарушением природоохранного законодательства, которое карается как административными, так и уголовными санкциями.

Какие наказания за незаконную вырубку

Адвокат поясняет, что незаконная вырубка леса, в частности елок, причинившая существенный вред, наказывается штрафом от 17 000 до 25 500 гривен или ограничением свободы на срок до трех лет.

Если вырубкой был нанесен значительный ущерб окружающей среде — до пяти лет заключения. По уголовной статье существенным вредом является ущерб на сумму 30 280 гривен.

Если объем ущерба меньше — штраф от 510 до 1020 гривен, однако ответственность наступает и за 1 срубленное дерево.

К тому же, важно помнить, что елки, которые продаются легально, должны иметь штрих-код, подтверждающий их легальное происхождение. Если вдруг на елке нет штрих-кода оштрафовать могут как продавца, так и покупателя такой елки. Сумма штрафа составляет от 510 до 1700 гривен с конфискацией самой елки.

Где купить елку с официальной маркировкой

Покупатели могут проверить информацию о дереве по индивидуальному номеру на сайте open.ukrforest.com.

Кроме того, на сайтах городских советов накануне праздников публикуют перечень торговых точек, где можно купить елку.

