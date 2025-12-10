Вважається символом Різдва, але його плоди небезпечні: це дерево росте в Україні, як воно виглядає (фото)

Часто це дерево стає окрасою зимового саду.

Одним із символів Різдва є вічнозелене дерево падуб, яке зустрічається в Україні. Його прикрашають яскраві червоні плоди, проте мало хто знає, що вони отруйні.

У Tik-Tok поділилися відео, в якому розповіли, що є різні види падуба. Але дерево вважають символом вічного життя та відродження.

Як виглядає падуб і чому його вважають символом Різдва

Падуб — це вічнозелене дерево або чагарник, який ніби спеціально створений для зимового саду. У нього густа крона, прикрашена блискучим темно-зеленим листям з гострими зубцями по краях, які залишаються завжди зеленими.

Дрібні білі квіти розпускаються навесні, але справжня магія приходить з осені, коли на гілках дерева з’являються яскраво-червоні ягоди. Але ці плоди містять токсини й при вживанні можуть спричинити отруєння.

Падуб залишається зеленим навіть узимку

Падуб вважається символом Різдва: його гостре листя уособлює терновий вінець і страждання, а червоні ягоди — кров Христа. Вічнозелене листя та плоди падуба часто використовують для прикрас різдвяних вінків та композицій.

Падуб вважають символом Різдва

В Україні падуб зустрічається досить рідко, переважно в західних регіонах та в Карпатах, а також у ботанічних садах та декоративних парках. Вважається, що падуб здатний захищати будинок від злих духів, тому багато хто висаджує його у себе на ділянці.

Як виглядає падуб та його плоди

