Запасайтесь к праздникам: где искать ходовые продукты для салатов с большой скидкой

Когда лучше всего покупать зеленый горошек и кукурузу по акции в АТБ

В сети АТБ запустили значительные скидки на зеленый горошек и консервированную кукурузу. Оба продукта производства De Luxe Foods&Goods Selected подешевели почти на треть.

На сайте ретейлера опубликован полный список акционных предложений, которые будут действовать в период по 16 декабря включительно, и эти два товара станут одной из лучших покупок на этой неделе.

Стоит отметить, что зеленый горошек венгерского производителя De Luxe Foods&Goods Selected расфасован в жестяные банки, каждая из которых весит 420 г. Обычная цена этого товара – 51 грн 90 коп. Во время акции продукт продается со скидкой в 30% и стоит 35 грн 90 коп.

Консервированная кукуруза изготовлена той же компанией и расфасована по 340 г. Обычная стоимость одной баночки составляет 56 грн 90 коп., однако по акции ее можно приобрести за 39 грн 50 коп.

Скидка на горошек и кукурузу в магазинах АТБ. Фото: скриншот

Такая скидка очень своевременна, поскольку оба продукта являются ингредиентами традиционных новогодних блюд. Зеленый горошек входит в состав Оливье и классического винегрета.

Консервированная кукуруза появилась на праздничных столах в Украине как один из компонентов Крабового салата. Этот продукт хорошо сочетается с рыбой и морепродуктами, а также мясом и овощами.

Ранее мы рассказали о существенных скидках на кофе Jacobs и "Черная карта". Речь шла о той же акции в торговой сети АТБ.