Запасайтесь к праздникам: где искать ходовые продукты для салатов с большой скидкой
Когда лучше всего покупать зеленый горошек и кукурузу по акции в АТБ
В сети АТБ запустили значительные скидки на зеленый горошек и консервированную кукурузу. Оба продукта производства De Luxe Foods&Goods Selected подешевели почти на треть.
На сайте ретейлера опубликован полный список акционных предложений, которые будут действовать в период по 16 декабря включительно, и эти два товара станут одной из лучших покупок на этой неделе.
Стоит отметить, что зеленый горошек венгерского производителя De Luxe Foods&Goods Selected расфасован в жестяные банки, каждая из которых весит 420 г. Обычная цена этого товара – 51 грн 90 коп. Во время акции продукт продается со скидкой в 30% и стоит 35 грн 90 коп.
Консервированная кукуруза изготовлена той же компанией и расфасована по 340 г. Обычная стоимость одной баночки составляет 56 грн 90 коп., однако по акции ее можно приобрести за 39 грн 50 коп.
Такая скидка очень своевременна, поскольку оба продукта являются ингредиентами традиционных новогодних блюд. Зеленый горошек входит в состав Оливье и классического винегрета.
Консервированная кукуруза появилась на праздничных столах в Украине как один из компонентов Крабового салата. Этот продукт хорошо сочетается с рыбой и морепродуктами, а также мясом и овощами.
