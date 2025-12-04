Чтобы вы не ломали голову: оригинальные идеи подарков любимому человеку на Новый год 2026

Не прощайте носки и гель для душа любимому человеку

До Нового года 2026 осталось несколько недель, а значит пора выбирать подарки. Если вы хотите удивить любимого или любимую чем-нибудь оригинальным и не попасть в ловушку "ванильных" клише, есть множество современных идей, которые точно попадут в десяточку.

"Телеграф" собрал для вас идеи крутых подарков для любимого человека. Мы приготовили современные, небанальные, но недорогие варианты.

Что подарить любимой на Новый год 2026

Украшение с историей

Украинские бренды предлагают разные украшения с небольшим символом или гравировкой, но сдержанные, не "валентинки". Можно добавить важную для вас обеих фразу или дату – и это точно понравится вашему любимому человеку.

Кольцо с гравировкой. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Адвент-календарь от любимого бренда

В интернете множество разных вариантов адвент-календарей: и мужских, и женских, и дорогих, и бюджетных. Главное угадать с тем, что именно нужно вашей второй половинке. Также можно собрать свой набор из любимой косметики, духов, гаджетов.

Набор для домашних ритуалов релакса

Например, пара качественных ароматических палочек от украинских мастерских, небольшая лампа для аромамасел, маска для сна, плед "правильного" цвета (теплый красно-коричневый — очень "огненный").

Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Ящик для украшений

Если у вашей любимой есть много украшений, стоит позаботиться о красивом ящике, где она будет их хранить. Такая эстетическая "коробочка" станет хорошим дополнением женского уголка.

Что подарить любимому на Новый год 2026

Современный survival-набор (но стильный, не туристический)

Из украинских брендов сейчас популярные компактные наборы: мини-мультитул, фонарик-брелок, держатель для ключей, firestarter или брелок-нож. Выглядит круто, практически и это то, что "сам себе не приобретешь".

Кожаный аксессуар

Кошельки, кардхолдеры, обложки на документы или чехлы для техники – ручная работа или просто заказ из интернета. Вариантов существует множество. Также можно составить набор.

Кожаный кошелек. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Гаджеты или "компьютерные" аксессуары

Если ваш любимый любит играть видеоигры, игровая мышка или коврик для нее с подсветкой будет идеальным вариантом. Если же бюджет больше, можно выбрать геймерское кресло или даже наушники.

Настольные игры нового поколения

Забудьте о "Монополии". Сейчас существует множество крутых настольных игр, которые точно понравятся вашему любимому. Главное – выбрать ту, которая отвечает интересам парня.

