Запасайтесь до свят: де шукати ходові продукти для салатів з великою знижкою
Коли найкраще купувати зелений горошок та кукурудзу по акції в АТБ
У мережі АТБ запустили значні знижки на зелений горошок та консервовану кукурудзу. Обидва продукти виробництва De Luxe Foods&Goods Selected подешевшали майже на третину.
На сайті ретейлера опубліковано повний список акційних пропозицій, які діятимуть у період до 16 грудня включно, і ці два товари стануть однією з найкращих покупок цього тижня.
Варто зазначити, що зелений горошок угорського виробника De Luxe Foods&Goods Selected розфасований у бляшанки, кожна з яких важить 420 г. Звичайна ціна цього товару – 51 грн 90 коп. Під час акції продукт продається зі знижкою 30% і коштує 35 грн 90 коп.
Консервована кукурудза виготовлена тією ж компанією та розфасована по 340 г. Звичайна вартість однієї бляшанки становить 56 грн 90 коп., проте по акції її можна придбати за 39 грн 50 коп.
Така знижка є дуже своєчасною, оскільки обидва продукти є інгредієнтами традиційних новорічних страв. Зелений горошок входить до складу Олів’є та класичного вінегрету.
Консервована кукурудза з’явилася на святкових столах в Україні як один із компонентів Крабового салату. Цей продукт добре поєднується з рибою та морепродуктами, а також м’ясом та овочами.
