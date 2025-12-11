Запасайтесь до свят: де шукати ходові продукти для салатів з великою знижкою

Коли найкраще купувати зелений горошок та кукурудзу по акції в АТБ

У мережі АТБ запустили значні знижки на зелений горошок та консервовану кукурудзу. Обидва продукти виробництва De Luxe Foods&Goods Selected подешевшали майже на третину.

На сайті ретейлера опубліковано повний список акційних пропозицій, які діятимуть у період до 16 грудня включно, і ці два товари стануть однією з найкращих покупок цього тижня.

Варто зазначити, що зелений горошок угорського виробника De Luxe Foods&Goods Selected розфасований у бляшанки, кожна з яких важить 420 г. Звичайна ціна цього товару – 51 грн 90 коп. Під час акції продукт продається зі знижкою 30% і коштує 35 грн 90 коп.

Консервована кукурудза виготовлена тією ж компанією та розфасована по 340 г. Звичайна вартість однієї бляшанки становить 56 грн 90 коп., проте по акції її можна придбати за 39 грн 50 коп.

Знижка на горошок та кукурудзу у магазинах АТБ. Фото: скріншот

Така знижка є дуже своєчасною, оскільки обидва продукти є інгредієнтами традиційних новорічних страв. Зелений горошок входить до складу Олів’є та класичного вінегрету.

Консервована кукурудза з’явилася на святкових столах в Україні як один із компонентів Крабового салату. Цей продукт добре поєднується з рибою та морепродуктами, а також м’ясом та овочами.

Раніше ми розповіли про істотні знижки на каву Jacobs та "Чорна карта". Йшлося про ту ж акцію в торгівельній мережі АТБ.