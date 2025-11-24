Одели в чужую рубашку и похоронили во временной гробнице: неожиданные факты об Иване Франко, который умер в одиночестве (фото)

Хотя Иван Франко был известным писателем с огромным литературным наследием, он умер в одиночестве, и на его похоронах не было родных

Иван Франко, выдающийся украинский поэт и писатель, провел последние дни жизни в болезни и одиночестве. Его похороны и перенос останков были полны неожиданностей и деталей, известных только из свидетельств его друзей.

Умершего одели в чужую рубашку и похоронили во временной гробнице.

"Каменяр" Иван Франко. Биография выдающегося украинского поэта, имеющего большой творческий багаж в размере более 100 произведений, 220 изданий и 60 сборников

Иван Франко — одна из самых ярких фигур украинской литературы и культуры. Он родился 27 августа 1856 года в Галичине в семье кузнеца. С ранних лет мальчик отличался любознательностью и тягой к знаниям, поэтому родители отдали его в одну из лучших местных школ. Уже в детстве он начал формировать собственную библиотеку, которая впоследствии насчитывала более десяти тысяч книг, из которых около пятисот были на украинском языке.

Писатель Иван Франко

Обучение в Дрогобычской гимназии оставило заметный след в жизни Франко: здесь проявились его способности к языкам, литературе и науке. Несмотря на то, что парень рано потерял отца, а впоследствии стал сиротой, он успешно продолжил образование и поступил во Львовский университет на филологический факультет в 1875 году. В студенческие годы Франко активно участвовал в деятельности культурных обществ и даже занимал должность библиотекаря в "Академическом кружке".

Уже в 19 лет он начал писать стихи и поэмы на польском и немецком языках, переводил древнегреческие произведения и печатал первые работы в студенческих изданиях. Впоследствии его таланты получили признание, и он стал членом редакционного комитета журнала. Франко продолжил обучение в Черновцах, а диссертацию защищал в Вене, получив степень доктора философии.

Жизнь писателя не ограничивалась только литературой. Он пережил несколько арестов из-за политической деятельности и связей с Михаилом Драгомановым, что оставило след на здоровье и в возможностях работать, в частности преподавать. Многое из пережитого Франко воплотил в художественных произведениях, таких как "На дне" и "Тюремные сонеты".

Известный литературный талант сочетался с особыми интересами и хобби. Франко пользовался различными псевдонимами (их было почти 100!), самые известные из них — Мирон и Джеджалик. Он ценил украинские традиции, сочетая вышиванку с европейским костюмом, увлекался рыбалкой, грибами и ездой на велосипеде.

Иван Франко умер 28 мая 1916 года во Львове и был похоронен на Лычаковском кладбище. Его литературное наследие огромно: среди самых известных произведений — "Захар Беркут", "Лис Никита", "Украденное счастье", "Перекрестные тропы", поэма "Моисей" и "Иван Вишенский". Франко оставил незаурядный след в культуре и литературе, став символом украинской интеллектуальной элиты конца XIX — начала XX века.

Произведения поэта

Как был похоронен писатель

В начале 1916 года здоровье Ивана Франко резко ухудшилось, и его госпитализировали во львовский госпиталь Украинских сечевых стрельцов. Племянник Василий, сын брата Франко, ухаживал за ним во время пребывания в палате, где стояла обычная солдатская кровать. Поэт чувствовал слабость: ноги отекали, сердце подводило, руки едва двигались.

Незадолго до смерти Франко нашел силы пройти через весь город домой в сопровождении племянника. Писатель остался в одиночестве: сыновья воевали, дочь находилась в Киеве, а жена — в психиатрической больнице. Поэт умер в пустом доме 28 мая 1916 года. О его смерти сообщила газета "Діло", а воспоминания Ольги Роздольской, жены близкого друга Франко Осипа Роздольского, оставили ужасное описание последних дней жизни художника.

Рассказ жены друга писателя о дне похорон Франко

Друзья Франко решили проверить, есть ли в доме приличная одежда, в которую можно было бы одеть поэта. Однако оказалось, что у него не было ни одной рубашки. Один из студентов писателя Карл Бандровский прислал письмо Гермине Шухевич, чтобы она дала красивую вышиванку своего умершего мужа — Владимира Шухевича, который был отцом Осипа Шухевича и дедом Романа Шухевича.

В похоронном процессе приняли участие сотни людей, которые несли большое количество венков и цветов. Франко похоронили на Лычаковском кладбище в чужой временной гробнице, где еще было 6 мест для других гробов.

Процесс похорон

Когда тело Франка клали в гроб, его уста были открыты. Ольга Роздольская решила подвязать их своим платком. Как только гроб установили в склеп, она сняла платок и поместила его под подушку.

Через 10 лет, в 1926 году, его останки торжественно перенесли на новое место.

Перенесение останков Франка через десять лет после смерти

