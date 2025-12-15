Ее мучили полгода: история художницы Софии Налепинской-Бойчук, жизнь которой разрушил НКВД

Вероятно, жизнь Софии забрали из-за ее мужа, которого также расстреляли

София Налепинская-Бойчук — не была украинкой по происхождению, но внесла большой вклад в развитие украинского искусства. Ее имя долгое время оставалось в тени, а жизнь завершилась трагически в период советских репрессий.

Художница и преподавательница, которая училась и работала в Европе, впоследствии жила и творила в Киеве. Ее жизнь сочетала искусство, любовь и тяжелые испытания, которые переживала украинская интеллигенция в первой половине ХХ века. Подробнее о ее трагической судьбе написал "Телеграф".

Как НКВД сломал судьбу талантливой художницы, выбравшей Украину

Преподаватель Киевского художественного института

30 июля 1884 года в городе Лодзь, который сейчас входит в состав Польши, родилась София Александровна Налепинская-Бойчук — художница, график и педагог, которая впоследствии стала одной из важных фигур украинского искусства первой половины ХХ века. По происхождению она не была украинкой: ее отец был поляком, инженером железных дорог и сознательным противником царской власти, а мать — француженкой, пианисткой. Семья жила интеллигентной, образованной жизнью, что дало Софии возможность с ранних лет получить качественное образование.

В детстве будущая художница изучала языки, музыку и искусство, а затем экстерном окончила гимназию. В конце XIX века семья переехала в Петербург, где София начала серьезно заниматься живописью. Она училась в частных художественных студиях, а затем продолжила художественное образование в Италии и Германии. Для молодой женщины того времени такие путешествия и учеба были смелым шагом, ведь художественный путь женщин тогда часто воспринимался с предубеждением.

В 1908 году София оказалась в Париже, где поступила в Академию Рансона. Именно там она познакомилась с украинским художником Михаилом Бойчуком. Их отношения начались как творческое общение, но быстро переросли в глубокую личную связь. София поверила в идеи Бойчука, поддерживала его художественные поиски и постепенно стала частью украинской культурной среды, хотя по происхождению была полько-француженкой.

Под влиянием Михаила Бойчука Налепинская начала изучать украинский язык, увлеклась народной культурой и все больше связывала свою жизнь с Украиной. Она работала в Галичине, участвовала в реставрации древних росписей, создавала портреты и графические работы. Впоследствии София окончательно переехала в Киев, где в 1917 году обвенчалась с Михаилом Бойчуком.

Художница, обучавшаяся в Европе

В 1920-х годах София Налепинская-Бойчук стала одной из ключевых фигур украинской графики. Она преподавала в Киевском художественном институте, возглавила мастерскую ксилографии и была соорганизатором первой в Украине художественно-полиграфической школы. Ее ученики впоследствии стали известными художниками, а сама София заложила основы современной украинской школы гравюры.

Параллельно она активно занималась творчеством. Среди ее самых известных работ — иллюстрации к поэме "Катерина" Тараса Шевченко, произведениям Николая Гоголя и других украинских писателей. Ее графика экспонировалась на международных выставках во Франции, Германии, Италии, Австрии и других европейских странах, где получала положительные отзывы.

Личная жизнь Софии была непростой. Она оставалась верной Михаилу Бойчуку даже тогда, когда их отношения охладели, ведь новой возлюбленной была Алла Гербурт, дочь профессора Харьковского технологического института Викентия Гербурта-Гейбовича, художница-гравер, ученица в классе Ивана Падалки, вторая жена Майка Йогансена. Супруги не разводились официально, хотя впоследствии жили отдельно. Однако Алла забеременела. Через несколько дней, 25 ноября, Алла родила дочь Анну, названную в честь матери Михаила. Тем временем, 10 декабря 1936 года Михаила Бойчука арестовали сотрудники НКВД. Из него силой выбили "признание", обвиняя в создании "контрреволюционной украинской национал-фашистской организации". 13 июля 1937 года Михаила Бойчука и его учеников — Ивана Падалку, Василия Седляра и Ивана Липковского — расстреляли в Киеве.

Художница, чьи работы экспонировались в Европе

София Налепинская-Бойчук была арестована 12 июня 1937 года. Сотрудники НКВД предъявили ей обвинение в том, что она "была членом контрреволюционной украинской национал-фашистской организации и вела шпионскую работу в интересах иностранных разведок". София Налепинская-Бойчук не подтвердила обвинений и не дала следствию признательных показаний.

Ее пытали полгода, но признательных показаний от Налепинской-Бойчук чекисты не получили. Обвинение составили на основании показаний свидетелей и уже 6 декабря 1937 года Софию Александровну Налепинскую-Бойчук решением высшей двойки приговорили к высшей мере наказания. Софию Налепинскую-Бойчук расстреляли 11 декабря 1937 года в Киеве. Реабилитировали в 1988 году.

Софию Налепинскую-Бойчук замучили сотрудники НКВД по типичным для того времени политическим обвинениям. Она училась в Европе, имела связи с культурными кругами за рубежом и активно работала в украинском искусстве вместе с Михаилом Бойчуком и его учениками.

Работы художницы

"Пацификация Западной Украины" и "Голодные дети/Голод" Софии Налепинской-Бойчук

"Мне тринадцатый проходило" и "Девушки с книжной", автор София Налепинская-Бойчук

