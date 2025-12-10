Меценат, что отдал все Украине, а умер в бедности: правда о Евгении Чикаленко (фото)

Крупнейший меценат Украины оказался без копейки в старости

Евгений Чикаленко родился в богатой семье, но всю жизнь посвятил Украине, став крупным землевладельцем, издателем и меценатом украинской культуры. Он поддерживал писателей, финансировал первую ежедневную украинскую газету "Рада" и оставил после себя след в истории государства.

Его жизнь полна приключений, преданности делу и неожиданных решений, которые меняли судьбу Украины. Подробнее о нем решил написать "Телеграф", взяв данные из "Uahistory".

Евгений Харлампиевич Чикаленко

Евгений Харлампович Чикаленко родился 9 декабря 1861 года в селе Перешоры на Херсонщине. Детство у него было непростым: родители расстались, и все дети остались с отцом. С детства мальчик привык к работе среди крестьянских детей, а в Одессе во время учебы его дразнили за родной украинский язык. Однако он не сломался: услышав украинскую песню на празднике, почувствовал гордость за свою страну и начал отстаивать себя.

Когда Евгению было 10 лет, после смерти отца его опекой занялся дядя Петр, который дал детям землю, а сам жил хозяином. Дядя отправил его в Елисаветградскую школу, где парень познакомился с будущими известными деятелями культуры и увлекся украинским театром, что повлияло на его дальнейшую жизнь.

Ученики 6-го класса Елисаветградского реального земского училища

В течение шести лет он учился за одной партой с Панасом Тобилевичем, который позже стал известным актером Панасом Саксаганским. В их классе также учился Александр Тарковский — отец поэта Арсения Тарковского и дед режиссера Андрея Тарковского. Евгений познакомился и с другими братьями Тобилевичами — Николаем Садовским и Иваном Карпенко-Карым, ведь жил в квартире Тобилевичей. Именно тогда он увлекся любительским украинским театром Марка Кропивницкого.

Далее Евгений учился в Харьковском университете, где познакомился с Марией Садиковой и женился. Дядя сначала запросил приданое в размере 1200 десятин земли, но у девушки было всего 7. Однако позже он благословил их. Всего у супругов было пятеро детей — Анна, Виктория, Левко, Петр и Иван.

В 24 года его за участие в тайном народовольческом кружке выслали в Перешор, где он жил под наблюдением полиции пять лет, одновременно управляя крупным хозяйством и получая хорошую прибыль.

Чикаленко активно развивал сельское хозяйство, написал популярные книги "Разговоры о сельском хозяйстве", создал библиотеку и занимался культурными проектами. После смерти дяди он получил в собственность значительную землю, часть продал крестьянам, а часть купил в Полтавской области, продолжая поддерживать образование и культуру.

С 1894 семья Чикаленко жила в Одессе. Евгений стал членом украинской Громады, финансировал издание, музыкальные сборники и поддерживал писателей. После смерти 8-летней дочери он отдал деньги на общественные дела. Переехав в Киев, он купил дом в "украинском квартале" и продолжил поддерживать прессу и ученых.

Улица в Киеве, где жил Евгений Чикаленко

Евгений Чикаленко много помогал Украине и украинской культуре своими деньгами. Он оплатил издание "Русско-украинского словаря", поддерживал журнал "Киевская Старина", платил украинским писателям и создал фонд для помощи писателям во Львове. Также он финансировал еженедельник "Селянин" и помогал молодежи ехать на учебу, а чтобы украинцы молились на родном языке, оплатил перевод Библии.

В 1910 году Чикаленко купил землю в Алупке, чтобы построить пансионат для украинских писателей. Он считал, что Украине нужна ежедневная газета, и за свой счет издавал "Раду", даже рискуя своим здоровьем и состоянием. Он поддерживал различные украинские партии, чтобы они были действительно украинскими, и помогал писателям, которые попадали в беду, например Винниченко, заплатив за него залог в тюрьме.

Личная жизнь Евгения была непростой: он долго молчал о любви к племяннице Юлии Садык, но в конце концов они начали жить вместе в Киеве и Перешорах, а Марии Чикаленко оставили имение в Кононовке. Его дети долго не общались с отцом, но впоследствии помирились.

Евгений Чикаленко со своей второй, гражданской женой Юлией Садык

В 1917 году он стал одним из основателей Украинской Центральной Рады и мог возглавить ее, но из-за болезни уступил место Михаилу Грушевскому. Он понимал, что государство нужно строить на среднем классе землевладельцев, потому что беднота не сможет его поддержать. В 1918 году ему предлагали стать гетманом, но он отказался в пользу Павла Скоропадского.

Вид 1921 года, выданный Евгению Чикаленко правительством УНР

После революций Чикаленко жил в эмиграции в Австрии и Чехии в бедности, болел и пытался сам зарабатывать на жизнь. Он продолжал поддерживать украинских писателей и обучение молодежи. Некоторые даже предлагали ему работу за смешные деньги, унижая человека, который когда-то помогал всем вокруг.

С Юлией Садык они прожили почти двадцать лет в гражданском браке. Она умерла первой, а его полуголодная жизнь и болезни привели к раку. Его здоровье ухудшилось, язва желудка переросла в рак, а украинская газета в Нью-Йорке собирала деньги на его лечение.

Евгений Чикаленко умер 20 июня 1929 года в Чехии. Он завещал кремировать тело и развеять прах над украинской землей без показных речей и цветов. Он оставил после себя пример человека, который все свое богатство и силы посвятил Украине, ее культуре и образованию.

