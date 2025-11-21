Лосось, пчела, чайник и не только: костюмы участниц "Мисс Вселенной 2025" рассмешили сеть (фото)

В этом году костюмы участниц выглядели весьма странно

В Таиланде завершился конкурс красоты "Мисс Вселенная 2025", на котором Украину представляла София Ткачук. Вокруг ее национального костюма разгорелся скандал, а наряды других участниц и вовсе вызвали шквал смеха и насмешек.

Что известно:

На конкурсе "Мисс Вселенная 2025" украинка не прошла в топ-30, а победа досталась представительнице Мексики

Национальный костюм украинки на конкурсе вызвал недовольство, а наряды других участниц рассмешили сеть

Украинка представила костюм "Голубь мира" на конкурсе "Мисс Вселенная"

София Ткачук появилась на сцене конкурса красоты "Мисс Вселенная" в символическом костюме "Голубь мира". Украинка была одета в наряд серебристых и перламутровых тонов, с поясом, украшенным скульптурой голубя с расправленными крыльями. Корсет платья напоминал воинские доспехи. В руках София держала глобус, на котором территория Украины была выделена красными маками.

София Ткачук на конкурсе "Мисс Вселенная 2025"

Но ее наряд вызвал волну возмущения. Украинцам не понравилось, что цвета национального флага были размещены снизу, да и сам костюм больше напоминал наряд для косплея.

"Мне нравится.. еще снизу украинские цвета флага. Голубь мира";

"Голубка мира уже не та";

"Это клоунада. Но костюм нашей… в стране война и ей прицепили флаг Украины между ног, голубя выше между тем же ногам и в руку сунули глобус, где же пожалуй расея присутствует"

Костюм украинки на "Мисс Вселенная" раскритиковали

Но нашлись и те, кто посчитал костюм украинки не таким уже и плохим на фоне тех, что были представлены на конкурсах в прошлые годы.

"Те, кто критикует нынешний костюм нашей представительницы на "Мисс Вселенной", наверное, забыли, какое д*рьмо было раньше";

"Невеста войны (это название образа … какое-то осквернение символа Майдана);

Костюмы украинок на "Мисс Вселенная"

Самые странные костюмы участниц на конкурсе "Мисс Вселенная 2025"

В этом году участницы конкурса красоты удивляли своими нарядами и вызвали волну смеха в сети. Например, представительница Норвегии вышла на сцену в костюме лосося, развернув его, на участнице можно было заметить полупрозрачный боди, который имитировал внутренности рыбы.

Участница из Норвегии в костюме лосося

Конкурсантка из Танзании представила костюм "Королева пчел". Выглядело это довольно комично.

Конкурсантка из Танзании

Участница из Вьетнама решила не заморачиваться и сделала на простоту. Она появилась на сцене в простом белом платье вместе с велосипедом.

Участница из Вьетнама с велосипедом

Не менее удивил и национальный костюм представительницы Шри-Ланки. Девушка вышла в платье в виде огромного чайника, который напоминал лампу Алладина из сказки.

Костюм чайника представительницы Шри-Ланки

Участница от Сенегала появилась на сцене в образе льва, надев настоящую гриву.

Участница от Сенегала на "Мисс Вселенная 2025"

Сеть взорвалась шутками, многие в комментариях отметили, что это было больше похоже на фестиваль косплея Comic Con, а не на конкурс красоты:

"Хэллоуин был недавно, решили сэкономить";

"Голубь уже кажется ничего так";

"Я ору и не могу подобрать слов с чего же начать…Я реально думала, что это косплей";

"Лосось это прям огонь хорошо что не окунь".

"Телеграф" показывал ранее самые горячие фотографии мексиканки с титулом "Мисс Вселенная 2025". Девушке 25 лет.