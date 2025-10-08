Снежный барс, белые медведи и самые забавные котята манула: жюри объявило победителей Siena International Photo Awards 2025

На днях были опубликованы лучшие снимки в категории "Животные в природе"

Каждый год фотоконкурс Siena International Photo Awards (SIPA) собирает тысячи фотографов из разных уголков мира, соревнующихся в искусстве фотографии в разных категориях. 2025 год не стал исключением – конкурс собрал невероятные работы, поражающие своей красотой, эмоциональностью и уникальностью моментов, зафиксированных фотографами.

Галерея работ SIPA 2025 предлагает уникальные кадры из разных уголков планеты. Фотографы сумели поймать мгновения, когда животные проявляют свои естественные инстинкты, ведут охоту, воспитывают потомство или взаимодействуют между собой.

Что такое SIPA?

Siena International Photo Awards – это престижный международный конкурс, который проводят в Италии, в городе Сиена. Он проходит ежегодно и имеет несколько номинаций: от "Пейзажей и приключений", "Красоты природы", "Животных в природе", до "Фотоисторий" и "Документалистики". Организаторы обеспечивают большое внимание как профессиональным фотографам, так и любителям, поощряя присылать работы, передающие дух времени и атмосферу явлений природы и жизни.

Фото победителей 2025 года: какие кадры жюри оценило выше всего

"Гост в горах" при Sandesh Kadur

Первый приз получило фото "Призрак гор" Сандеша Кадура. На высокогорном хребте в суровых Гималаях Ладакху, Индия, фотоловушка зафиксировала снежного барса (Panthera uncia), который помечает самую высокую точку скалы своими феромонами.

"Inside The Pack" by Amit Eshel

Вторая премия отошла к Амиту Эшелю. Его фото "Внутри стаи" демонстрирует величие арктических волков. Почти монохромный кадр отражает снежные просторы и белую шерсть волков, сливающуюся с окружающей средой, дыхание прерывается только их зоркими глазами.

Filling Up by Nick Kanakis

Третью премию получил Ник Карнакис – на его кадре алмазный водяной уж охотится на большую зеленую лягушку. Использование рассеянной вспышки за пределами камеры позволило сохранить этот редкий момент хищничества, мягко освещая сцену и не нарушая естественный баланс события.

"It is mine" by Qingrong Yang

"Primal Plunge" by Suliman Alatiqi

Макака, питающаяся крабами (Macaca fascicularis), плавает на островах Пхи-Пхи. Эти приматы, известные своей чрезвычайной адаптивностью, обрели идеальный баланс в прибрежной среде.

"Shake" by Yanru Shen

В 2020 году авторка отправилась в небольшой городок в Арктике, чтобы сфотографировать белых медведей в экстремальных условиях льда и снега. В этом мире льда и снега она проявила огромное терпение и настойчивость, решительно настроенная не терять ни малейшего мгновения.

"Kittens Rock" by Amit Eshel

Редкая встреча с чрезвычайно большим пометом из шести котят манула. Эти маленькие, коренастые представители породы кошачих с круглыми мордочками, густой шерстью и пушистыми хвостами хорошо приспособлены к каменистым ландшафтам Центральной Азии и известны своей неуловимой натурой.

Почему этот конкурс важен?

SIPA не только помогает популяризировать фотоискусство, но и привлекает внимание мировой аудитории к проблемам сохранения природы и животных, богатству биоразнообразия нашей планеты. Благодаря таким кадрам люди получают возможность по-новому увидеть красоту дикой природы и осознать необходимость ее защиты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о подборке самых увлекательных снимков конкурса Wildlife Photographer of the Year. Каждое такое фото – это отдельная история о жизни и борьбе животных в их природной среде.