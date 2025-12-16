Символ бессмертия: что такое яворина, о которой пел Степан Гига, и как она выглядит

Яворина — дерево, воспетое народным артистом

В понедельник, 15 декабря, во Львове похоронили народного артиста Степана Гигу, который умер накануне в пятницу, 12 декабря. На прощание с исполнителем пришли сотни людей, и в ходе траурной церемонии прощания исполнили знаменитую песню "Яворина". Однако, далеко не все знают, а что это такое — яворина?

"Телеграф" рассказывает, что известно о яворине, где растет и что символизирует это дерево.

Яворина — дерево и символ бессмертия

Яворина — это название дерева, которое широко распространено в Украине, особенно в Карпатах. Это слово походит от слова явор. Имеется в виду дерево явора, то есть клена белого, он также известен под названием ложноплатановый клен (Acer pseudoplatanus).

Явор (яворина) — это большое лиственное дерево из сапиндовых семей, автохтонное для Украины. Оно может вырасти до 20-35 метров в высоту, а ствол может достигать до 90-110 см в диаметре. Чаще всего явор растет в горах, особенно в Карпатах, также его используют для озеленения парков в городах. Это долговечное дерево, возраст которого может достигать и до 500 лет.

В украинском фольклоре явор (яворина) символизирует бессмертие, поэтому его часто сажают на кладбищах. Вероятно, отсюда и отсылка в песне Степана Гиги "Яворина" — "На могилі моїй посадіть молоду яворину".

К слову, не только Гига воспевал яворину. Так, например, слово яворина часто встречается в украинских народных песнях и литературе, в частности, в произведениях Ивана Франко и Михаила Коцюбинского.

