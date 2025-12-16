Символ безсмертя: що таке яворина, про яку співав Степан Гіга, і як вона виглядає

Яворина — дерево, оспіване народним артистом

У понеділок, 15 грудня, у Львові поховали народного артиста Степана Гігу, який помер напередодні у п’ятницю, 12 грудня. На прощання з виконавцем прийшли сотні людей, і під час жалобної церемонії прощання виконали знамениту пісню "Яворина". Однак далеко не всі знають, а що це таке — яворина?

"Телеграф" розповідає, що відомо про яворину, де росте і що символізує це дерево.

Яворина — дерево і символ безсмертя

Яворина — це назва дерева, яке поширене в Україні, особливо в Карпатах. Це слово походить від слова явір. Мається на увазі дерево явора, тобто клена білого, він також відомий під назвою ложноплатановий клен (Acer pseudoplatanus).

Явір (яворина) — це велике листяне дерево із сапіндових сімей, автохтонне для України. Воно може зрости до 20-35 метрів заввишки, а стовбур може досягати до 90-110 см у діаметрі. Найчастіше явір росте у горах, особливо у Карпатах, також його використовують для озеленення парків у містах. Це довговічне дерево, вік якого може досягати до 500 років.

В українському фольклорі явір символізує безсмертя, тому його часто садять на кладовищах. Вірогідно, звідси й відсилка у пісні Степана Гіги "Яворина" — "На могилі моїй посадіть молоду яворину".

До речі, не тільки Гіга оспівував яворину. Так, наприклад, слово яворина часто зустрічається в українських народних піснях та літературі, зокрема у творах Івана Франка та Михайла Коцюбинського.

