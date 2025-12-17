У ГУР кажуть, що Росія вже веде війну проти Європи: Скібіцький розкрив деталі

Росія розширює вплив у країнах ЄС

Заступник начальника ГУР Міністерства оборони України Вадим Скібіцький вважає, що Росія нарощує темпи гібридної війни проти країн ЄС, зокрема, шляхом розповсюдження пропаганди. Про це він повідомив під час форуму "Стійка Європа" у Брюсселі, повідомляє кореспондентка "Телеграфу".

Скібіцький пояснив, що українська розвідка щомісяця моніторить інформаційний простір і виявляє експертів, журналістів, представників громадських організацій та церкви, які розповсюджують російські та антиукраїнськіські наративи не тільки всередині нашої держави, а й за кордоном.

"Ми бачимо, наскільки пропаганда пов'язана з тими питаннями, які обговорюються міжнародною спільнотою та стосуються насамперед України. У лютому ми зафіксували 75 осіб, які розповсюджували російську пропаганду і російські наративи.

У травні таких осіб було вже 121 — саме того місяця розпочався перший раунд Стамбульських переговорів між Україною і Росією", — навів приклад заступник начальника ГУР.

У листопаді було зафіксувало вже 169 осіб, які розповсюджували неправдиву інформацію.

"Що таке листопад? Це початок переговорів між Україною і США. Ви бачите, наскільки активно все це використовується, і при цьому є представники різних країн, в тому числі держав Європейського Союзу, які реально працюють на російську пропаганду", — додав Вадим Скібіцький.

Розвідник вказав на небезпеку російської організації "Россотрудничество". Повна назва структури — Федеральне агентство у справах СНД, співвітчизників, що проживають за кордоном, і з міжнародного гуманітарного співробітництва. Воно проводить свою діяльність насамперед на Заході.

"Міністерство закордонних справ РФ, Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації – це основні куратори.

Мова про різного роду фонди, місцеві осередки, організації, однак з яких називається "Русский дом", і яка працює дуже активно. На сьогоднішній день основні завдання, які виконує РФ через "Россотрудничество", чітко визначені й прослідковуються в Європі.

Основне — це російська пропаганда. Це використання культурних зв'язків, навчання, вербування студентів, які потім також будуть агентами впливу. Це і збір коштів, і це намагання проводити всі заходи для того, щоб Росія уникла міжнародних санкцій", — пояснив Скібіцький.

За його інформацією, на сьогодні "Россотрудничество" діє в 19 країнах світу. Водночас осередки "Русского дома" відкриті в 12 державах-членах ЄС. Один із них — у політичній столиці Європи — місті Брюссель.

"Якщо ми говоримо, чи веде Російська Федерація гібридну війну проти Європи – так. І це — відповідні індикатори й підтвердження активності РФ саме серед європейської спільноти.

Я вже не хочу зупинятися на дронах, які з'являються над військовими об'єктами та цивільними аеропортами в Європі, і інших питаннях, які пов'язані з гібридними підходами Росії", — додав Вадим Скібіцький.

Він наголосив, що Москва "нарощує зусилля і посилює вплив" у Європі, про що воєнна розвідка України не втомлюється попереджати своїх партнерів.

