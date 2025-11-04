Зачем россиянам нужны КАБы, летящие на 200 км: в ГУР дали ответ

Бомбы теперь могут лететь дальше, благодаря оснащению турбореактивным двигателем

Россияне увеличили радиус своих авиабомб до 200 километров. Такая дальность позволит российским самолетам не входить в зону действия средств противовоздушной обороны Сил обороны Украины.

Что нужно знать:

Россия перешла к серийному изготовлению управляемых модульных планировочных бомб (УМПБ)

По информации ГУР, не исключено, что Россия сможет использовать УМПБ для нанесения ударов по объектам в глубине нашей территории.

В УМПК для авиабомб используются не только китайские комплектующие, но и из США и Швейцарии

Об этом "Телеграфу" стало известно из ответа на запрос нашей редакции в Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В ведомство мы обращались, чтобы узнать, есть ли угроза КАБов для Киева, на какое расстояние летят КАБы, и о том, универсальные модули планирования и коррекции (УМПК) имеют компоненты стран Запада или только китайские.

В полученном ответе было указано, что противник планирует использовать управляемые модульные планировочные бомбы (УМПБ), которые благодаря оснащению турбореактивным двигателем, будут иметь дальность полета до 200 км.

Подобные средства, в частности авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), имеющие дальность полета до 75 км, противник преимущественно применяет для нанесения ударов по объектам на территориях прифронтовых и приграничных областей Украины. УМПБ не станет исключением, а их дальность полета до 200 км позволит российским самолетам не входить в зону действия средств противовоздушной обороны Сил обороны Украины говорится в документе.

Также в ГУР не исключили, что Россия сможет использовать УМПБ для нанесения ударов по объектам в глубине нашей территории.

Что касается компонентов, в разведке говорят, что в основном они китайского производства. Однако в состав фугасных авиационных бомб типа "Комета", которыми оснащаются все модификации УМПК, входят электронные компоненты производства компаний из США и Швейцарии.

Ответ "Телеграфу" от ГУР

Что известно об этих авиабомбах

В конце октября стало известно, что Россия перешла к серийному изготовлению новых управляемых авиабомб, способных поражать цели на расстоянии до 200 километров. Такое заявление сделал заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время форума РБК-Украина "Энергия, которая держит Украину".

Он рассказал, что российские разработчики усовершенствовали так называемые универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), которые устанавливаются на обычные авиабомбы калибром 250, 500, 1500 и 3000 килограммов. Это увеличивает дальности применения и придает боеприпасам управляемости.

Действительно, в течение сентября-октября РФ разрабатывала и сейчас вышла на последовательное боевое опытное использование авиационных бомб с новыми модулями управления. Они предусматривают, что дальность и боевой радиус таких бомб будет равняться около 200 километров сообщил Скибицкий.

Первые удары новыми боеприпасами уже были зафиксированы по Днепру и другим городам Украины. Как уже известно, враг также пытается повысить помехоустойчивость этих систем против украинских средств радиоэлектронной борьбы. По словам Скибицкого, в открытых источниках новые бомбы могут фигурировать под названием "Гром-1" или "Гром-2".

Название может быть разным — "Гром-1", "Гром-2". Мы говорим о том, что боевые радиусы применения таких бомб будет 150-200 километров. По нашим данным, одни из последних испытаний, которые они провели, — они достигли дальности 193 километра пояснил он.

Согласно оценкам украинской разведки, РФ уже переходит к серийному производству этих вооружений, что усиливает воздушную угрозу для прифронтовых регионов и крупных украинских городов.

Добавим, что КАБ – это управляемая авиационная бомба, высокоточный боеприпас, отличающийся от обычных бомб наличием системы наведения и аэродинамических поверхностей, что позволяет ему с высокой точностью поражать цели.

Характеристика КАБа. Инфографика: "Телеграфа"

