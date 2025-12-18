"Динамо" - "Ноа": букмекеры и ИИ дали неоднозначный прогноз на матч

Специалисты и бездушная машина не смогли выделить однозначного фаворита встречи

В четверг, 18 декабря, "Динамо" сыграет поединок 6-го тура Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 против "Ноа". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию голов в матче "Динамо" — "Ноа".

Что нужно знать

"Динамо" примет "Ноа" в Польше

Букмекеры на стороне киевлян

Искусственный интеллект ожидает открытый футбол с обилием голов

По мнению букмекеров, украинский гранд — небольшой фаворит встречи. Об этом сообщает Favbet.

Прогноз букмекеров на матч "Динамо" — "Ноа"

На триумф "Динамо" специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,39. В то же время шансов у армянского коллектива чуть поменьше — коэффициент 2,98. Добавим, что аналитики оценили вероятность успеха чемпионов Украины в 41%, а чемпионов Армении — в 32%. Отметим букмекеры считают самым вероятным исходом встречи ничью со счетом 1:1 (коэффициент 5,55).

Прогноз ИИ на матч "Динамо" — "Ноа"

По мнению искусственного интеллекта Grok, "Динамо" — небольшой фаворит встречи. ИИ ожидает открытый матч с обилием голов. Grok считает, что поединок завершится со счетом 2:1 в пользу киевлян, однако не исключает и ничьей со счетом 1:1/2:2.

Матч "Динамо" — "Ноа" состоится в Люблине на одноименном стадионе. Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в Украине.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего без шансов уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре ЛК киевляне разгромили "Зриньски" (6:0), а в 4-м потерпели неудачу с "Омонией" (0:2). В 5-м туре "динамовцы" потерпели поражение от "Фиорентины" (1:2) и досрочно покинули еврокубки.