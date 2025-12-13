Навсегда потеряная локация. В Харькове столетие назад был сад с пикантными развлечениями (фото)

Сад "Бавария" был одним из самых популярных мест отдыха Харькова – развлечения были на все вкусы

Сад "Бавария" — одна из тех страниц харьковской истории, которых больше не существует на карте города, но ярко отражают дух своей эпохи. Важно — с районом Новая Бавария никак не связана.

В конце XIX — начале XX века эта местность на Харьковской набережной была настоящим центром отдыха, развлечений и даже разврата. Еще в 1860-х годах значительные земельные участки между Куликовской улицей и правым берегом реки Харьков принадлежали купцу Лукину. Здесь раскинулся большой фруктовый сад с озером, а в конце XIX века на части этих владений появился сад "Бавария". В нем устраивали концерты, театральные и цирковые представления, танцы, а зимой работал каток. Укрепление берегов реки и развитие набережной способствовали превращению района в популярное место досуга харьковчан.

Сад Бавария находился между Харьковской набережной и современной станцией метро "Академика Бекетова"

Особую славу "Баварии" принес Малый театр – одно из первых капитальных театральных помещений Харькова для представлений, концертов и благотворительных мероприятий. Его построили в 1902 году по проекту архитектора Юлиуса Цауне по заказу коллежского асессора Адама Львова. Театр имел два зала, просторное фойе с зеркалами и буфет и открылся спектаклем "Таланты и поклонники". После перестройки он мог вмещать до тысячи зрителей.

Малый театр

Харьковская набережная в 1888 году

В 1909 году здание Малого театра вместе с садом "Бавария" за 183 тысяч рублей приобрел купец первой гильдии Виктор Жаткин. Новый владелец превратил это пространство в настоящий "комбинат развлечений", получивший название "Вилла Жаткина".

Театр подвергся масштабной реконструкции, при нем появилась собственная электростанция, была проложена отдельная улица и даже однопутная трамвайная линия. Жизнь здесь бурлила круглосуточно: утром – спектакли, днем в саду – аттракционы, а вечером и ночью – балы и концерты.

Вид на "Виллу Жаткина" и сад Бавария

На сцене выступали разнообразные труппы, в том числе оперные и еврейские театральные коллективы, а в 1910-х здесь пел и Александр Вертинский. В то же время "Вилла Жаткина" снискала и скандальную славу — кроме музыкальных событий, здесь показывали так называемое "кино для мужчин" (в современном мире это бы назвали порнографией) и действовали пикантные заведения сомнительной репутации, проще — бордели.

Сад "Бавария" и "Вилла Жаткина" не пережили бурных событий XX века и исчезли из городского пространства. Виллу продали в 1915 году, а во время Второй мировой здание сильно пострадало и его снесли. Район застроили жилыми домами.

