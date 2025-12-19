Рождественский экспресс скидок: как ЭКО МАРКЕТ превращает новогодние покупки в праздничное и экономное путешествие

Предновогодний период – это время, когда хочется чуть больше тепла, приятных мелочей и ощущения праздника даже в обычных ежедневных покупках. Именно с такой идеей во всеукраинской сети супермаркетов ЭКО МАРКЕТ запустили новогоднюю акцию "Рождественский экспресс скидок" — праздничное путешествие, в котором ежедневно открываются новые "купе" с выгодными предложениями.

Эта акция — своеобразный адвент-календарь, но в формате поезда, в котором постоянно открываются новые "купе" с новогодними скидками на множество товаров, среди которых форель, колбаса, печень трески, сладости, икра и прочее. В течение одного или двух дней действуют специальные предложения на отдельные товары — ежедневно появляется один или два акционных продукта по по-настоящему праздничным ценам.

Среди самых привлекательных механик – возможность приобрести второй или третий товар всего за 1 гривну. Это именно тот формат, когда скидка чувствуется сразу без сложных условий и мелкого шрифта. В ЭКО МАРКЕТ отмечают, что "Рождественский экспресс скидок" — это не только про продажи, но про эмоции и ожидания.

Интересно, что образ праздничного поезда в этом году для ЭКО МАРКЕТ имеет еще и культурный контекст. В предрождественский период сеть стала партнером украинского фильма "Поезд к Рождеству" (фильм в прокате в украинских кинотеатрах) — теплой рождественской комедии о дороге, случайных встречах и маленьких чудесах, которые случаются накануне праздников. Именно эта атмосфера движения навстречу Рождеству в ожидании неожиданных приятных остановок легла в основу визуального стиля и настроения "Рождественского экспресса скидок".

В результате новогодняя акция превратилась в целостную праздничную историю – о пути к празднику, где каждое новое "купе" дарит сюрприз, а сам процесс покупок становится частью рождественского настроения, а не рутинным списком дел.

"Мы хотели, чтобы новогодние покупки дарили ощущение праздника еще до самих праздников. Именно поэтому появился образ поезда, где каждое новое купе — это сюрприз для наших покупателей. Это о радости открытия, о выгодных ценах и о том, что даже обычный поход в магазин может стать маленьким путешествием"

Важно, что все актуальные предложения, товары и сроки скидок собраны в одном месте — на специальном сайте ЭКО МАРКЕТ. Именно там можно следить за тем, какое "купе" открывается сегодня, какие новогодние предложения действуют прямо сейчас.

Рождественский экспресс уже тронулся, и каждая остановка – это еще одна возможность выгодно подготовиться к праздникам, не откладывая покупки на последний момент.