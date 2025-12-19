В Одессе перед Новым годом меняют формат обучения: как и почему

Россияне пытаются максимально нарушить нормальную жизнь областного центра

Россия активизировала удары по Одессе, из-за чего меняется формат обучения в учебных заведениях. Из-за длительных тревог образовательный процесс будет происходить в смешанном формате (онлайн и офлайн).

Что нужно знать:

Одесса находится под регулярными обстрелами, из-за постоянных тревог часть обучения переводится в онлайн

Враг бьет по жизненно важным объектам и пытается дестабилизировать жизнь областного центра

Утром 19 декабря один из самых больших жилых массивов города из-за вражеского удара остался без света, воды и тепла

Как сообщается в Telegram-канале "Одеса. Офіційно", Департамент образования и науки Одесского городского совета рекомендовал всем учебным заведениям Одессы перейти на образовательный процесс в смешанном формате и предусмотреть возможность проведения занятий в синхронном или асинхронном режиме. В детских садах будут работать дежурные группы, в школах – дежурные классы.

Россия активизировала атаки на Одессу и область — что известно

После 10 декабря враг начал регулярно бить по Одесчине – практически каждый день и ночь. В ночь на 13 декабря Одесса пережила одну из самых сильных атак с начала войны. Россияне повредили энергетическую инфраструктуру, Одесса и многие населенные пункты области остались без света. Энергетики постепенно возвращают электроснабжение, однако это происходит медленно, потому что повреждения значительные.

Утром в пятницу, 19 декабря, глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одессе в результате очередного массированного удара врага поврежден объект энергетической инфраструктуры. Кроме того, ударная волна повредила остекление в пятиэтажке.

К сожалению, один человек пострадал. В результате ударов жители одного из самых больших жилых массивов Одессы остались без энерго-, водо- и теплоснабжения, — написал он

Кипер добавил, что все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии, воды и тепла. Глава ОВА констатировал, что враг целенаправленно бьет по жизненно важным объектам, пытаясь дестабилизировать жизнь мирного города. Утром в пятницу Россия атакует Одесскую область дронами.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Арциз в Одесской области переживает серьезный блекаут. Света в городе нет с ночи 13 декабря, возобновить электроснабжение обещают после Рождества.