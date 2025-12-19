Когда украинец "пече раків", он точно не повар: что на самом деле означает это изречение

Морепродукты здесь совсем ни при чем

У украинского языка немало высказываний, содержание которых не лежит на поверхности. Поэтому люди часто путаются, особенно если пытаются понять все буквально.

Один из таких примеров – фраза "пекти раків", которая звучит кулинарно, но не имеет ничего общего с приготовлением блюд. "Телеграф" рассказывает, что на самом деле означает этот языковой оборот и когда его используют.

Фразеологизм "пекти раків" в украинском языке означает краснеть от стыда или смущаться. Его употребляют, когда человек чувствует себя неудобно, стесняется или попадает в щекотливую ситуацию.

Образ возник из-за простого сравнения. После варки раки становятся красными, так же как и лицо человека, которому стыдно. Именно это изменение цвета и перенесли в оборот речи.

Выражение часто встречается в художественной литературе. Его использовали известные украинские писатели, описывая эмоциональные состояния персонажей:

Синонимы к "пекти раків": кчервоніти по самі вуха, горіти від сорому, зайнятися рум'янцем, пашіти вогнем. Все они описывают состояние, когда человек стесняется и это видно по его лицу.

Примеры употребления в литературе показывают разнообразие ситуаций. "Ти бачила, Оленко, як Сава раки пік? Не знав, куди очі діти", – писал Олесь Копиленко. "Я мовчки вклонився і незграбно висунувся з цієї розпроклятої кімнати, де довелося напекти стільки раків", – вспоминал герой Павла Загребельного.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, зачем в украинском языке "смолить халявки". Яркая фраза имеет романтический смысл.