Без масла и за пять минут: идеальный способ приготовления яиц-пашот (видео)

Мария Швец
Читати українською
Яйца-пашот в силиконовых формочках
Яйца-пашот в силиконовых формочках. Фото youtube.com

Приготовить идеальное яйцо пашот теперь можно без лишних хлопот – и все благодаря силиконовым формочкам.

Белок получается нежным и шелковистым, а желток – кремовым, словно на "шведском столе". Этот способ не требует масла и специальных уловок, лишь немного внимания и свежие яйца. Лафхаком с нами обделились на YouTube-канале "ProstoPishya".

Для лучшего результата выбирайте свежие яйца со скорлупой с легким меловым налетом – они имеют плотный белок, который держит форму во время приготовления.

Как приготовить яйцо пашот в силиконовых формочках.

  1. Наполнить кастрюлю водой приблизительно на 5 см и довести до легкого кипения.
  2. Силиконовые формочки немного смочить водой (не обязательно растительным маслом).
  3. Разбить яйцо в каждую формочку.
  4. Опустите формочки в горячую воду, чтобы вода доходила до половины их высоты.
  5. Накрыть кастрюлю крышкой и готовить 4–5 минут для жидкого желтка или 6–7 минут для более плотного.
  6. Осторожно достать формочки, дать яйцам немного отдохнуть, после чего аккуратно вынуть пашот.

Яйца, приготовленные в силиконовых формочках, получаются идеально ровными, без лишнего жира и сохраняют форму даже при подаче на горячие блюда. Такие яйца-пашот прекрасно смакуют сами по себе, с горячей лапшой, салатом или тостами. Добавьте чуть-чуть зелени, капельку лимонного сока или соевого соуса для свежести и насыщенного вкуса.

С этим простым лайфхаком вы всегда получите нежные, кремовые яйца пашот без проблем – идеально для завтрака, обеда или праздничного ужина.

