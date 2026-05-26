Показуха и пиар или истинная любовь? Усик восхитил украинок своим отношением к жене

Боксер порадовал жену и стал "идеальным мужем" для украинок

Украинские женщины восхваляют боксера Александра Усика (25-0, 16 КО). Чемпион после победы над Рико Верховеном (1-1, 0 КО) публично признался жене Екатерине в любви.

Момент завирусился в сети, а в threads разгорелись споры об идеальной паре. Пользователи отметили, что Екатерина сделала немало, чтобы Александр добился мировой славы. Ее вера и любовь помогли боксеру стать тем, кем он является сейчас.

Некоторые считают, что боксер пиарится на "идеальном браке". Другие отметили, что боксер знаком с женой со школы, и они прошли уникальный путь вместе, став в итоге "идеальной парой".

Напомним, после боя с Верховеном Александр публично признался жене в любви.

А перед боем во время пресс-конференции Александр в прямом эфире взял трубку от жены. Это вызвало фурор в сети.

Екатерина и Александр Усики состоят в браке с 2009 года. За это время они стали родителями четырех детей. Пара воспитывает девочку Елизавету (2010 год рождения), сыновей Кирилла (2013 год) и Михаила (2015 год), а также дочь Марию (2024 год).

Отметим, Усик в бою с Верховеном защитил свои основные чемпионские пояса в боксе (WBC, WBA и IBF). Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Добавим, что в Гизе также определился обязательный претендент на пояс IBF в супертяжелом весе. Им стал кубинский гигант Фрэнк Санчес, которому удалось нокаутировать непобедимого американца.