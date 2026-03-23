Зелень словно "из грядки" целую неделю: как сохранить ее свежей дома

Зелень – один из тех продуктов, который придает свежести и аромату любому блюду. Однако даже петрушка или укроп могут быстро потерять привлекательный вид, если не знать, как правильно их хранить. Как это правильно делать – рассказали на threads-странице "culinary_academy_ru".

Так, опытные хозяйки советуют заворачивать зелень во влажное бумажное полотенце, помещать его в пакет и отправлять в холодильник. Этот простой лайфхак позволяет петрушке оставаться свежей до недели, а укропу – поменьше, однако он все равно сохранит свой аромат и хрустящую текстуру гораздо дольше, чем при обычном хранении.

Выбирая зелень, важно обращать внимание на ее цвет и упругость: листья не должны быть желтыми или вялыми. Если зелень уже немного увядшая, ее можно освежить, поместив на несколько минут в холодную воду, после чего снова завернуть во влажное полотенце. Такие простые приемы экономят время и деньги, ведь свежую зелень не нужно покупать каждый день. Для еще большего удобства можно разделить зелень на порции, чтобы каждая оставалась максимально свежей до момента использования.

Помимо основного метода с полотенцем, есть еще несколько вариантов, помогающих продлить жизнь зелени. Например, петрушку и кинзу можно поместить в стеклянную банку с небольшим количеством воды, накрыть сверху пластиковым пакетом и поставить в холодильник – это как маленький "флорариум", сохраняющий упругие листья. Еще один способ – замораживание: мелко нарезанную зелень можно сложить в небольшие контейнеры или формочки для льда, залить небольшим количеством воды или оливкового масла и заморозить. Такая зелень идеально подходит для супов, соусов и омлетов.

Эти методы особенно полезны для тех, кто готовит или любит иметь под рукой свежую зелень для салатов, супов и соусов. Соблюдая эти правила, даже укроп и петрушка будут дольше оставаться ароматными и яркими, поэтому каждое блюдо будет выглядеть аппетитно и вкусно.