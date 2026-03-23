Зелень немов "з грядки" цілий тиждень: як зберегти її свіжою вдома

Зелень — один із тих продуктів, який додає свіжості та аромату будь-якій страві. Проте навіть петрушка чи кріп можуть швидко втратити привабливий вигляд, якщо не знати, як правильно її зберігати. Як це правильно робити — розповіли на threads-сторінці "culinary_academy_ua".

Так, досвідчені господині радять загортати зелень у вологий паперовий рушник, поміщати його в пакет і відправляти до холодильника. Цей простий лайфхак дозволяє петрушці залишатися свіжою до тижня, а кропу — трохи менше, проте він все одно збереже свій аромат і хрустку текстуру набагато довше, ніж при звичайному зберіганні.

Обираючи зелень, важливо звертати увагу на її колір і пружність: листя не повинно бути жовтим чи млявим. Якщо зелень вже трохи зав’яла, її можна освіжити, помістивши на кілька хвилин у холодну воду, після чого знову загорнути у вологий рушник. Такі прості прийоми економлять час і гроші, адже свіжу зелень не потрібно купувати щодня. Для ще більшої зручності можна розділити зелень на порції, щоб кожна залишалася максимально свіжою до моменту використання.

Крім основного методу з рушником, є ще кілька варіантів, які допомагають продовжити життя зелені. Наприклад, петрушку та кінзу можна помістити у скляну банку з невеликою кількістю води, накрити зверху пластиковим пакетом і поставити в холодильник – це як маленький "флораріум", який зберігає листя пружним. Ще один спосіб – заморожування: дрібно нарізану зелень можна скласти в невеликі контейнері або формочки для льоду, залити невеликою кількістю води чи оливкової олії і заморозити. Така зелень ідеально підходить для супів, соусів і омлетів.

Ці методи особливо корисні для тих, хто готує наперед або любить мати під рукою свіжу зелень для салатів, супів та соусів. Дотримуючись цих правил, навіть кріп та петрушка довше залишатимуться ароматними і яскравими, тож кожна страва буде виглядати апетитно та смачно.