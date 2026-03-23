До 25 тысяч гривен: каковы сейчас штрафы за использование русского языка и какими они могут стать

Нынешние суммы языковой омбудсмен считает неэффективными

Штрафы за нарушение законодательства о языке в Украине могут существенно увеличиться. Речь идет об увеличении сумм в несколько раз с целью ужесточения ответственности за несоблюдение норм.

Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью на "5 канал". По ее словам, нынешние штрафы в пределах 3400-8500 гривен не дают нужного эффекта и не заставляют нарушителей изменять свое поведение. Если их повысить втрое, суммы могут возрасти примерно до 10 200-25 500 гривен.

Напомним, что в настоящее время языковой вопрос регулируется законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". По действующим правилам за первое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф для физических лиц в размере от 3400 до 8500 гривен, а за повторное — от 8500 до 11 900 гривен. Такие нормы прописаны в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

Ответственность касается разных сфер, включая обслуживание, образование, медицину, культуру и рекламу. Жалобы на нарушения подают к Уполномоченному по защите государственного языка.

Как могут измениться штрафы.

