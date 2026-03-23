До 25 тисяч гривень: які зараз штрафи за російську мову та якими можуть стати

Нинішні суми мовна омбудсменка вважає неефективними

Штрафи за порушення мовного законодавства в Україні можуть суттєво зрости. Йдеться про збільшення сум у кілька разів, щоб посилити відповідальність за недотримання норм.

Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтерв'ю на "5 канал". За її словами, нинішні штрафи у межах 3400-8500 гривень не дають потрібного ефекту та не змушують порушників змінювати свою поведінку. Якщо їх підвищити утричі, суми можуть зрости приблизно до 10 200-25 500 гривень.

Нагадаємо, що нині мовне питання регулює закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За чинними правилами, за перше порушення передбачено попередження або штраф для фізичних осіб у розмірі від 3400 до 8500 гривень, а за повторне — від 8500 до 11 900 гривень. Такі норми прописані в Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Відповідальність стосується різних сфер, зокрема обслуговування, освіти, медицини, культури та реклами. Скарги на порушення подають до Уповноваженого із захисту державної мови.

Як можуть змінитись штрафи.

