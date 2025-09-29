YouTube и Spotify под прицелом. Будут ли блокировать российский контент в Украине

Контент из РФ — это мягкая сила, незаметно влияющая на сознание

Российский контент в украинской сети должен фильтроваться и не предлагаться в первую очередь. И здесь вопрос не в цензуре, а во влиянии на общество.

Что нужно знать:

Сети в Украине должны быть без российского контента

Контент из РФ не должен предлагаться в первую очередь

Украина должна формировать свою идентичность в сети

Как рассказала РБК-Украина уполномоченная по защите государственного языка доктор филологических наук, фольклористка Елена Ивановская, вопросы блокирования российского контента в Украине часто называют "цензурой", но это не так. Ведь речь идет не о запрете, а о защите культурного пространства и будущего поколения украинцев.

Следует четко понимать, что российский контент – это не только развлечение, особенно во время войны. Контент с РФ – это мягкая сила, которая незаметно влияет на сознание, нормализует агрессию, размывает идентичность.

"Мы, взрослые, можем критически отнестись к навязанным продуктам. А вот дети и подростки более уязвимы. Когда Spotify или YouTube автоматически предлагают им российские песни или сериалы, это не выбор, а манипуляция", — говорит Иванонвская.

Омбудсмен добавляет, что государство должно сделать так, чтобы российское влияние не было агрессивным и всеобъемлющим. То есть, чтобы российский продукт не шел "фоном" и не формировал привычку. Поэтому Украина ищет пути сотрудничества с большими платформами. Главная цель – контент из России не должен навязываться автоматически.

"Хочешь – найди его сам. Но он не должен формироваться как "первое предложение". Это вопрос культурной безопасности", — говорит Ивановская.

Она также отмечает, что в Украине защищают все языки национальных меньшинств. Ведь стоит задача – поддержать многоязычие в культурном разнообразии, но без русского доминирования.

