В школах проверяют, на каком языке говорят не только на уроках: что грозит за нарушение

Что грозит за нарушение языкового законодательства в школах

В Украине начались проверки заведений среднего образования на предмет использования украинского языка в учебном процессе и вне его. Исследование проводится уполномоченным по защите государственного языка и Госслужбой качества образования.

Об этом сообщила пресс-служба языкового омбудсмена Тараса Кременя. Отмечается, что использование украинского языка в школах должно быть обязательным не только на уроках, но и на переменах, родительских собраниях и в других местах.

"Уполномоченный отметил важность соблюдения 21 статьи Закона о государственном языке, которая предусматривает обязательное применение украинского в учебных заведениях и призвал всех участников образовательного процесса к активному сотрудничеству в вопросе утверждения государственного языка в школах и за их пределами", — говорится в сообщении.

Подобный мониторинг проводится ежегодно, а в его рамках опрашиваются не только ученики, но и родители и учителя.

Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусматривает четкую систему наказаний для нарушителей. За первое нарушение законом предусмотрено только предупреждение, однако за повторное нарушение налагается штраф в размере 3400 гривен.

Как сообщалось ранее соучредитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, юрист и общественный активист Геннадий Друзенко назвал три причины, почему в Украине не следует запрещать русский язык.