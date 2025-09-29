Загаживание или переходный этап? Как омбудсмен относится к суржику в Украине
-
-
Книги и кино на украинском — инструменты преодоления суржика
По мнению филологов, суржик украинского и русского языков – промежуточное звено перехода. Сейчас он объективная реальность, которая есть в речевой практике украинцев.
Что нужно знать
- Суржик является промежуточным этапом к чистому украинскому языку
- Носителей суржика не стоит травить, их нужно поощрять улучшать навыки
- Государство должно создавать условия для повышения языковой культуры
Так суржик характеризует уполномоченная по защите государственного языка доктор филологических наук, фольклористка Елена Ивановская в интервью РБК-Украина. Она отмечает — носителей суржика или макаронической речи не нужно травить, а следует поощрять к улучшению. Это касается тех, у кого суржик — первый шаг к изучению украинского языка "с дальнейшей перспективой избавиться от него".
Нам нужно время для преодоления ситуации с суржиком
Она отмечает, что не толерует суржик и считает язык признаком уровня культуры. В то же время подчеркивает, что у государства также есть задача в преодолении суржика. Именно государство, по мнению уполномоченного по защите государственного языка, должно "создавать условия для повышения грамотности и культуры речи".
Языковая омбудсменка привела примеры того, как можно улучшить языковую культуру и эстетику. Среди способов — читать книги на украинском и смотреть кино. Важной вехой является просмотр видео на стриминговых сервисах и музыка, особенно в детской и подростковой среде.
Справка:
Суржик — это устойчивая смешанная форма языка, возникающая в результате сочетания элементов украинского и русского (реже других) языков. Макароническая речь — это смесь двух или более языков в одном высказывании, когда слова и грамматические конструкции переплетаются хаотично. В отличие от суржика макароническая речь возникает хаотично и может быть элементом юмора.
