Загаживание или переходный этап? Как омбудсмен относится к суржику в Украине

Галина Михайлова
Новость обновлена 29 сентября 2025, 11:52
Книги и кино на украинском — инструменты преодоления суржика

По мнению филологов, суржик украинского и русского языков – промежуточное звено перехода. Сейчас он объективная реальность, которая есть в речевой практике украинцев.

Что нужно знать

  • Суржик является промежуточным этапом к чистому украинскому языку
  • Носителей суржика не стоит травить, их нужно поощрять улучшать навыки
  • Государство должно создавать условия для повышения языковой культуры

Так суржик характеризует уполномоченная по защите государственного языка доктор филологических наук, фольклористка Елена Ивановская в интервью РБК-Украина. Она отмечает — носителей суржика или макаронической речи не нужно травить, а следует поощрять к улучшению. Это касается тех, у кого суржик — первый шаг к изучению украинского языка "с дальнейшей перспективой избавиться от него".

Нам нужно время для преодоления ситуации с суржиком

Елена Ивановская, Уполномоченная по защите государственного языка, доктор филологических наук, фольклористка

Она отмечает, что не толерует суржик и считает язык признаком уровня культуры. В то же время подчеркивает, что у государства также есть задача в преодолении суржика. Именно государство, по мнению уполномоченного по защите государственного языка, должно "создавать условия для повышения грамотности и культуры речи".

Языковая омбудсменка привела примеры того, как можно улучшить языковую культуру и эстетику. Среди способов — читать книги на украинском и смотреть кино. Важной вехой является просмотр видео на стриминговых сервисах и музыка, особенно в детской и подростковой среде.

Справка:

Суржик — это устойчивая смешанная форма языка, возникающая в результате сочетания элементов украинского и русского (реже других) языков. Макароническая речь — это смесь двух или более языков в одном высказывании, когда слова и грамматические конструкции переплетаются хаотично. В отличие от суржика макароническая речь возникает хаотично и может быть элементом юмора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина будет искать пути сотрудничества с большими платформами, чтобы уменьшить количество русскоязычного контента, пропагандируемого украинцам. Он не будет под запретом, но не должен быть "первым в рекомендованном".

