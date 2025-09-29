Загаживание или переходный этап? Как омбудсмен относится к суржику в Украине

Книги и кино на украинском — инструменты преодоления суржика

По мнению филологов, суржик украинского и русского языков – промежуточное звено перехода. Сейчас он объективная реальность, которая есть в речевой практике украинцев.

Что нужно знать

Суржик является промежуточным этапом к чистому украинскому языку

Носителей суржика не стоит травить, их нужно поощрять улучшать навыки

Государство должно создавать условия для повышения языковой культуры

Так суржик характеризует уполномоченная по защите государственного языка доктор филологических наук, фольклористка Елена Ивановская в интервью РБК-Украина. Она отмечает — носителей суржика или макаронической речи не нужно травить, а следует поощрять к улучшению. Это касается тех, у кого суржик — первый шаг к изучению украинского языка "с дальнейшей перспективой избавиться от него".

Нам нужно время для преодоления ситуации с суржиком Елена Ивановская, Уполномоченная по защите государственного языка, доктор филологических наук, фольклористка

Она отмечает, что не толерует суржик и считает язык признаком уровня культуры. В то же время подчеркивает, что у государства также есть задача в преодолении суржика. Именно государство, по мнению уполномоченного по защите государственного языка, должно "создавать условия для повышения грамотности и культуры речи".

Языковая омбудсменка привела примеры того, как можно улучшить языковую культуру и эстетику. Среди способов — читать книги на украинском и смотреть кино. Важной вехой является просмотр видео на стриминговых сервисах и музыка, особенно в детской и подростковой среде.

Справка:

Суржик — это устойчивая смешанная форма языка, возникающая в результате сочетания элементов украинского и русского (реже других) языков. Макароническая речь — это смесь двух или более языков в одном высказывании, когда слова и грамматические конструкции переплетаются хаотично. В отличие от суржика макароническая речь возникает хаотично и может быть элементом юмора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина будет искать пути сотрудничества с большими платформами, чтобы уменьшить количество русскоязычного контента, пропагандируемого украинцам. Он не будет под запретом, но не должен быть "первым в рекомендованном".