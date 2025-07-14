Мирные поедатели лягушек или опасные агрессоры? Биолог прояснил неизвестные страницы жизни аистов

Грицик и Одарка способны дать отпор даже серьезным хищникам

Потомки знаменитых на всю Украину аистов Грицика и Одарки даже в двухмесячном возрасте могут защитить себя от хищных птиц. Это не попало в кадр видеокамеры, которая за ними наблюдает день и ночь, но не скрылось от опытного глаза зоолога.

Об этом рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, кандидат биологических наук, по совместительству ведущий научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло.

Больше о жизни пернатой семьи читайте в публикации: "Семья распадется": у звездных аистов Грицика и Одарки и их потомства новые драмы".

— Я видел коршуна, который летал над гнездом, и малыши довольно агрессивно щелкали на него клювами. Пугали таким образом, демонстрировали свою силу, и он не решился нападать. А коршун — это серьезный хищник (коршун — род птиц семейства ястребовых. Длина тела 53 — 75 см, масса тела — до 1 кг. — Ред.). Если бы аисты были меньше и если бы родителей не было рядом, то мог бы схватить кого-то, — говорит ученый.

По его словам, впервые за много лет в кадр попала иволга и посреди белого дня прилетал сыч.

— Вероятно, это молодые птицы, которые тоже учатся летать и им было удобно сесть на чужое гнездо. Да, наверное, и интересно. Это не совсем адекватно, но молодняку присущи такие вещи, — объясняет биолог.

Он подчеркнул, что к аистам лучше не лезть, потому что они могут клюнуть.

— Молодые еще не так вертлявы, не так опасны. Но в любом случае, в отношении более мелких птиц они довольно агрессивны. То, что весной Грицик разогнал своих соседей из ближайших гнезд, тоже говорит о том, что он отстаивает свои семейные интересы прежде всего. Меньше конкурентов — больше еды, — подытожил Анатолий Подобайло.

Напомним, ранее он рассказал "Телеграфу", чем Грицик и Одарка кормят аистят. Как оказалось, в меню – не только лягушки и ужи, но и зайчата с воробушками.