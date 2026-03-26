Джинсы одни, а цены три. Как популярный магазин может обманывать покупателей (фото)

Большинство людей даже не замечают этого нюанса

Многие украинцы сталкиваются в магазинах с тем, что их почти обманывают продавцы. Чаще такие ситуации возникают именно с ценниками, особенно в Sinsay.

Так, пользовательница в сети рассказывала о скидках на одежду в магазине, но в глаза бросилась интересная деталь. Ведь ценник на штаны фактически имел три разных цены.

Как видно на фото, сначала джинсы стоили 299 грн, а потом 399 грн. Правда, к моменту съемки видео их якобы продавали за 55 грн. К тому же магазин обещал скидку сверху в 30%.

Ценник на джинсы в Sinsay

Хотя штаны и отдавали за копейки, но вопрос к ценнику все равно есть. Ведь до конца не понятно — это переоценка так изменила стоимость, или магазин решил ускорить продажу, сделав скидку "выгоднее".

Заметим, что в Sinsay есть два типа ценников: белые обычные и оранжевые — скидочные. То есть, если на товаре сначала цена была условно 130 грн, а потом по акции стала 150, вероятно, это последствия переоценки.

Почему в магазинах на старые ценники клеят новые

Здесь в принципе все достаточно просто, ведь такие изменения происходят из-за плановой переоценки товара. То есть, каждый магазин с определенной периодичностью поднимает цены и изменяет стоимость на товаре.

Однако многие магазины имеют наклейки на этикетки, которые не оторвать, поэтому клеят просто сверху. Таким образом, многие покупатели думают, что их обманывают, ведь месяц назад кофточка стоила 129 грн, а сейчас условно 139 грн.

Интересно, что и здесь есть свой нюанс, ведь многие товары закупаются крупными партиями, которые продают месяцами. В течение этого периода цена постепенно растет, но закупались товары еще по старому прайсу.

