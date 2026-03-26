Джинси одні, а ціни три. Як популярний магазин може дурити покупців (фото)

Чимало українців стикаються у магазинах з тим, що їх майже дурять продавці. Частіше такі ситуації виникають саме з цінниками, особливо у Sinsay.

Так, користувачка у мережі розповідала про знижки на одяг в магазині, але в око впала цікава деталь. Адже цінник на штани фактично мав три різні ціни.

Як видно на фото, спочатку джинси коштували 299 грн, а потім 399 грн. Щоправда, на момент знімання відео їх нібито продавали за 55 грн. До того ж магазин обіцяв знижку зверху у 30%.

Цінник на джинси у Sinsay

Хоча штани й віддавали за копійки, та питання до цінника все одно є. Адже до кінця не зрозуміло — це переоцінка так змінила вартість, чи магазин вирішив прискорити продаж, зробивши знижку "вигіднішою".

Зауважимо, що загалом у Sinsay є два типи цінників: білі звичайні та помаранчеві — знижкові. Тобто якщо на товарі спочатку ціна була умовно 130 грн, а потім по акції стала 150, ймовірніше це наслідки переоцінки.

Чому у магазинах на старі цінники клеять нові

Тут в принципі все досить просто, адже такі зміни відбуваються через планову переоцінку товару. Тобто кожен магазин з певною періодичністю піднімає ціни та змінює вартість на товарі.

Однак чимало магазинів мають наліпки на етикетки, які не відірвати, тому клеять просто зверху. Таким чином чимало покупців думає, що їх дурять, адже місяць назад кофтинка коштувала 129 грн, а зараз умовно 139 грн.

Цікаво, що й тут є свій нюанс, адже чимало товарів закупається великими партіями, які продають місяцями. Протягом цього періоду ціна поступово росте, але от закуповувались товари ще за старим прайсом.

